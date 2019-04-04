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"الأرصاد": عوالق ترابية على نجران والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة

أمطار رعدية على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف، الرياض، الشرقية، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).. كما يستمر تأثير العوالق الترابية على نجران والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف الموج إلى متوسط.

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"الأرصاد": عوالق ترابية على نجران والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف، الرياض، الشرقية، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).. كما يستمر تأثير العوالق الترابية على نجران والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف الموج إلى متوسط.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
08:13 AM

"الأرصاد": عوالق ترابية على نجران والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة

أمطار رعدية على معظم المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف، الرياض، الشرقية، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).. كما يستمر تأثير العوالق الترابية على نجران والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف الموج إلى متوسط.

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