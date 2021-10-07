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بينهم موظفون بالدفاع والداخلية.. نزاهة: التحقيق مع 639 متهمًا وإيقاف 271 مواطنًا ومقيمًا

قالت: تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر صفر 1443هـ؛ حيث حققت مع 639 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطنًا ومقيمًا.

وقال الهيئة: إن الموقوفين منهم موظفون بوزارات: (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والبيئة، ومكافحة الفساد، والزكاة).

وأبانت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، ويجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

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بينهم موظفون بالدفاع والداخلية.. نزاهة: التحقيق مع 639 متهمًا وإيقاف 271 مواطنًا ومقيمًا
سبق

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر صفر 1443هـ؛ حيث حققت مع 639 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطنًا ومقيمًا.

وقال الهيئة: إن الموقوفين منهم موظفون بوزارات: (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والبيئة، ومكافحة الفساد، والزكاة).

وأبانت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، ويجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
09:55 AM

بينهم موظفون بالدفاع والداخلية.. نزاهة: التحقيق مع 639 متهمًا وإيقاف 271 مواطنًا ومقيمًا

قالت: تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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35,617

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر صفر 1443هـ؛ حيث حققت مع 639 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطنًا ومقيمًا.

وقال الهيئة: إن الموقوفين منهم موظفون بوزارات: (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والبيئة، ومكافحة الفساد، والزكاة).

وأبانت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، ويجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

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