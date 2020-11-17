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١٣٠٠ شخص يسجلون في اليوم الأول لأسبوع ريادة الأعمال العالمي بجامعة الطائف

سجل أكثر من ١٣٠٠ شخص في اليوم الأول لأسبوع ريادة الأعمال العالمي بجامعة الطائف، فيما يتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج أكثر من خمسة آلاف مستفيد ومستفيدة.

وحث رئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، أبناء وبنات محافظة الطائف على الإبداع والريادة، وذلك خلال افتتاحه برنامج فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي 2020 الذي تنظمه جامعة الطائف ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Network (GEN).

ودشن مدير جامعة الطائف منظومة مركز الابتكار وريادة الأعمال التي تشتمل على خمس منصات إلكترونية لدعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية من داخل وخارج الجامعة.

وتتضمن منظومة مركز الابتكار وريادة الأعمال "منصة خبراء"، والتي تهدف إلى تمكين المستفيدين من التواصل مع خبراء في المجالات كافة لطلب الاستشارات السريعة للبدء بمشاريعهم الخاصة. ومنصة المسابقات وورش العمل والدورات، ومنصة احتضان لاحتضان الأفكار الإبداعية والمشاريع الناشئة ومنصة (IAE – HUB) التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات مصممة لمعرفة المتعاونين مع المركز أو المهتمين للاستفادة من الخدمات وتنظيم عملية التواصل بين المهتمين في مناقشة الأفكار الابتكارية والريادية.

وتنظم الجامعة في هذا الأسبوع العديد من ورش العمل والفعاليات الافتراضية بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)؛ تعزيزًا لنشر ثقافة الابتكار والريادة بين طلابها وطالباتها وأبناء المجتمع، وتوجيههم نحو الخيارات المهنية المناسبة والمتاحة؛ تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ويأتي تنظيم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، ضمن جهود مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الطائف الهادفة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على تقديم مشروعاتهم الريادية في سوق العمل، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في الاقتصاد الوطني، باعتبار هذه الثقافة أحد أهم المدخلات لرؤية المملكة 2030.

ويُعد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال مبادرة دولية دشنت في العام 2008، بهدف تعريف الشباب الناشئ بريادة الأعمال، وتوفير بيئة خصبة للتواصل بين رواد الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات المختلفة من خلال إقامة هذه المبادرة السنوية.

جامعة الطائف ريادة الأعمال العالمي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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١٣٠٠ شخص يسجلون في اليوم الأول لأسبوع ريادة الأعمال العالمي بجامعة الطائف
سبق

سجل أكثر من ١٣٠٠ شخص في اليوم الأول لأسبوع ريادة الأعمال العالمي بجامعة الطائف، فيما يتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج أكثر من خمسة آلاف مستفيد ومستفيدة.

وحث رئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، أبناء وبنات محافظة الطائف على الإبداع والريادة، وذلك خلال افتتاحه برنامج فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي 2020 الذي تنظمه جامعة الطائف ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Network (GEN).

ودشن مدير جامعة الطائف منظومة مركز الابتكار وريادة الأعمال التي تشتمل على خمس منصات إلكترونية لدعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية من داخل وخارج الجامعة.

وتتضمن منظومة مركز الابتكار وريادة الأعمال "منصة خبراء"، والتي تهدف إلى تمكين المستفيدين من التواصل مع خبراء في المجالات كافة لطلب الاستشارات السريعة للبدء بمشاريعهم الخاصة. ومنصة المسابقات وورش العمل والدورات، ومنصة احتضان لاحتضان الأفكار الإبداعية والمشاريع الناشئة ومنصة (IAE – HUB) التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات مصممة لمعرفة المتعاونين مع المركز أو المهتمين للاستفادة من الخدمات وتنظيم عملية التواصل بين المهتمين في مناقشة الأفكار الابتكارية والريادية.

وتنظم الجامعة في هذا الأسبوع العديد من ورش العمل والفعاليات الافتراضية بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)؛ تعزيزًا لنشر ثقافة الابتكار والريادة بين طلابها وطالباتها وأبناء المجتمع، وتوجيههم نحو الخيارات المهنية المناسبة والمتاحة؛ تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ويأتي تنظيم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، ضمن جهود مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الطائف الهادفة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على تقديم مشروعاتهم الريادية في سوق العمل، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في الاقتصاد الوطني، باعتبار هذه الثقافة أحد أهم المدخلات لرؤية المملكة 2030.

ويُعد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال مبادرة دولية دشنت في العام 2008، بهدف تعريف الشباب الناشئ بريادة الأعمال، وتوفير بيئة خصبة للتواصل بين رواد الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات المختلفة من خلال إقامة هذه المبادرة السنوية.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
02:57 PM

١٣٠٠ شخص يسجلون في اليوم الأول لأسبوع ريادة الأعمال العالمي بجامعة الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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سجل أكثر من ١٣٠٠ شخص في اليوم الأول لأسبوع ريادة الأعمال العالمي بجامعة الطائف، فيما يتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج أكثر من خمسة آلاف مستفيد ومستفيدة.

وحث رئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، أبناء وبنات محافظة الطائف على الإبداع والريادة، وذلك خلال افتتاحه برنامج فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي 2020 الذي تنظمه جامعة الطائف ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Network (GEN).

ودشن مدير جامعة الطائف منظومة مركز الابتكار وريادة الأعمال التي تشتمل على خمس منصات إلكترونية لدعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية من داخل وخارج الجامعة.

وتتضمن منظومة مركز الابتكار وريادة الأعمال "منصة خبراء"، والتي تهدف إلى تمكين المستفيدين من التواصل مع خبراء في المجالات كافة لطلب الاستشارات السريعة للبدء بمشاريعهم الخاصة. ومنصة المسابقات وورش العمل والدورات، ومنصة احتضان لاحتضان الأفكار الإبداعية والمشاريع الناشئة ومنصة (IAE – HUB) التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات مصممة لمعرفة المتعاونين مع المركز أو المهتمين للاستفادة من الخدمات وتنظيم عملية التواصل بين المهتمين في مناقشة الأفكار الابتكارية والريادية.

وتنظم الجامعة في هذا الأسبوع العديد من ورش العمل والفعاليات الافتراضية بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)؛ تعزيزًا لنشر ثقافة الابتكار والريادة بين طلابها وطالباتها وأبناء المجتمع، وتوجيههم نحو الخيارات المهنية المناسبة والمتاحة؛ تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ويأتي تنظيم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، ضمن جهود مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الطائف الهادفة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على تقديم مشروعاتهم الريادية في سوق العمل، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في الاقتصاد الوطني، باعتبار هذه الثقافة أحد أهم المدخلات لرؤية المملكة 2030.

ويُعد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال مبادرة دولية دشنت في العام 2008، بهدف تعريف الشباب الناشئ بريادة الأعمال، وتوفير بيئة خصبة للتواصل بين رواد الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات المختلفة من خلال إقامة هذه المبادرة السنوية.

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