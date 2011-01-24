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"الوطني للأرصاد" عن أجواء الأحد: باردة ومستقرة على معظم المناطق

المركز توقّع سماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة وغربها

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة وغربها، ويكون الطقس بارداً ومستقراً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد" عن أجواء الأحد: باردة ومستقرة على معظم المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة وغربها، ويكون الطقس بارداً ومستقراً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
09:16 AM

"الوطني للأرصاد" عن أجواء الأحد: باردة ومستقرة على معظم المناطق

المركز توقّع سماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة وغربها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة وغربها، ويكون الطقس بارداً ومستقراً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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