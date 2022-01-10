يطرح مكتب الغانم للعقار والمزادات العلنية ، مجموعة من العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية في مدينة بريدة ؛ وذلك بالمزاد العلني المقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" ، وبقرار من محكمة التنفيذ في بريدة. ويقام المزاد يوم الخميس الموافق 2022/01/13م ، في الرابعة عصراً بقاعة الجنادرية، فندق جولدن توليب، شارع الملك عبد العزيز ببريدة. ويشمل المزاد ، اربع قطع بحي الحمراء، و عمارة سكنية تجارية بحي الصفراء، وفيلا سكنية بحي النور، وأرض زراعية خام جنوب غرب الغماس، وبيت شعبي بحي الصناعة، وفيلا سكنية بحي الصناعة، وأرض سكنية بحي الصناعة، وأرض سكنية بحي المروج، و أرض صناعية زراعية بوادي الرمه، و أرض خام بوادي الرمه، و أرض خام بوادي الرمه، و أرض خام بوادي الرمه، و أرض زراعية بمركز محير التومس.

فيلات وأرأضٍ ووحدات.. "الغانم" تطرح عقارات للبيع بالمزاد العلني ببريدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-10 يطرح مكتب الغانم للعقار والمزادات العلنية ، مجموعة من العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية في مدينة بريدة ؛ وذلك بالمزاد العلني المقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" ، وبقرار من محكمة التنفيذ في بريدة.



ويقام المزاد يوم الخميس الموافق 2022/01/13م ، في الرابعة عصراً بقاعة الجنادرية، فندق جولدن توليب، شارع الملك عبد العزيز ببريدة.



ويشمل المزاد ، اربع قطع بحي الحمراء، و عمارة سكنية تجارية بحي الصفراء، وفيلا سكنية بحي النور، وأرض زراعية خام جنوب غرب الغماس، وبيت شعبي بحي الصناعة، وفيلا سكنية بحي الصناعة، وأرض سكنية بحي الصناعة، وأرض سكنية بحي المروج، و أرض صناعية زراعية بوادي الرمه، و أرض خام بوادي الرمه، و أرض خام بوادي الرمه، و أرض خام بوادي الرمه، و أرض زراعية بمركز محير التومس. للتواصل: 0504352859 0545150550

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443 08:40 AM

اخر تعديل 10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443 10:35 AM

فيلات وأرأضٍ ووحدات.. "الغانم" تطرح عقارات للبيع بالمزاد العلني ببريدة يقام الخميس المقبل في الرابعة عصراً بإشراف "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ





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يطرح مكتب الغانم للعقار والمزادات العلنية ، مجموعة من العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية في مدينة بريدة ؛ وذلك بالمزاد العلني المقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" ، وبقرار من محكمة التنفيذ في بريدة.



ويقام المزاد يوم الخميس الموافق 2022/01/13م ، في الرابعة عصراً بقاعة الجنادرية، فندق جولدن توليب، شارع الملك عبد العزيز ببريدة.



ويشمل المزاد ، اربع قطع بحي الحمراء، و عمارة سكنية تجارية بحي الصفراء، وفيلا سكنية بحي النور، وأرض زراعية خام جنوب غرب الغماس، وبيت شعبي بحي الصناعة، وفيلا سكنية بحي الصناعة، وأرض سكنية بحي الصناعة، وأرض سكنية بحي المروج، و أرض صناعية زراعية بوادي الرمه، و أرض خام بوادي الرمه، و أرض خام بوادي الرمه، و أرض خام بوادي الرمه، و أرض زراعية بمركز محير التومس.

للتواصل:

0504352859

0545150550