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"صحة عسير" تنفذ 4060 زيارة منزلية للمستفيدين خلال مايو‎‎

عبر 48 فريقاً بـ 20 مستشفى واستفاد منها 3812 مريضاً

نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير (4060) زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية خلال شهر مايو المنتهي لعام 2021، استفاد منها (3812) مريضاً من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم (2514) مريضاً من كبار السن - فوق 65 عاماً، عبر (48) فريقاً بـ (20) مستشفى.

وأوضحت صحة عسير أنه جرى تنفيذ (143) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال الفترة نفسها.

وشملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم (قُرح الفراش) وتنفيذ الغيار على الجروح مع المتابعة لـ ( 82) مريضاً، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعتهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم (1301) مريض سكري و(1552) مريض ضغط دم، إضافةً إلى خدمة (169) مريضاً من الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها، كما بلغ عدد مَن تم سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لهم (179) مريضاً إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ (82) مريضاً لديهم أنابيب تغذية بالأنف، حيث يتم تقديم خدمة العناية بها وتغييرها، كذلك نفّذت فرق الرعاية الصحية المنزلية (1454) زيارة عن بُعد (هاتفياً) و(223) زيارة مرئية عن بُعد.

الشؤون الصحية بمنطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة عسير" تنفذ 4060 زيارة منزلية للمستفيدين خلال مايو‎‎
سبق

نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير (4060) زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية خلال شهر مايو المنتهي لعام 2021، استفاد منها (3812) مريضاً من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم (2514) مريضاً من كبار السن - فوق 65 عاماً، عبر (48) فريقاً بـ (20) مستشفى.

وأوضحت صحة عسير أنه جرى تنفيذ (143) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال الفترة نفسها.

وشملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم (قُرح الفراش) وتنفيذ الغيار على الجروح مع المتابعة لـ ( 82) مريضاً، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعتهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم (1301) مريض سكري و(1552) مريض ضغط دم، إضافةً إلى خدمة (169) مريضاً من الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها، كما بلغ عدد مَن تم سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لهم (179) مريضاً إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ (82) مريضاً لديهم أنابيب تغذية بالأنف، حيث يتم تقديم خدمة العناية بها وتغييرها، كذلك نفّذت فرق الرعاية الصحية المنزلية (1454) زيارة عن بُعد (هاتفياً) و(223) زيارة مرئية عن بُعد.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
11:15 AM

"صحة عسير" تنفذ 4060 زيارة منزلية للمستفيدين خلال مايو‎‎

عبر 48 فريقاً بـ 20 مستشفى واستفاد منها 3812 مريضاً

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بندر آل عوض - أبها
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نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير (4060) زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية خلال شهر مايو المنتهي لعام 2021، استفاد منها (3812) مريضاً من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم (2514) مريضاً من كبار السن - فوق 65 عاماً، عبر (48) فريقاً بـ (20) مستشفى.

وأوضحت صحة عسير أنه جرى تنفيذ (143) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال الفترة نفسها.

وشملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم (قُرح الفراش) وتنفيذ الغيار على الجروح مع المتابعة لـ ( 82) مريضاً، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعتهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم (1301) مريض سكري و(1552) مريض ضغط دم، إضافةً إلى خدمة (169) مريضاً من الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها، كما بلغ عدد مَن تم سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لهم (179) مريضاً إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ (82) مريضاً لديهم أنابيب تغذية بالأنف، حيث يتم تقديم خدمة العناية بها وتغييرها، كذلك نفّذت فرق الرعاية الصحية المنزلية (1454) زيارة عن بُعد (هاتفياً) و(223) زيارة مرئية عن بُعد.

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