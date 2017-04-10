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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

متحدثة بنك التنمية: اعتمدنا ١٣ مليار ريال للمساهمة في تخفيف التبعيات الاقتصادية لكورونا

4 مليارات ريال مخصصة للأفراد ومليار لدعم الأسر المنتجة

كشفت المتحدثة باسم بنك التنمية الاجتماعية نور العبدالكريم، عن اعتماد البنك مبادرة دعم بمخصص مالي يبلغ ١٣ مليار ريال؛ للمساهمة وتخفيف التبعيات الاقتصادية من آثار فيروس كورونا، وقالت: استهدفنا الأفراد بمخصص مالي ٤ مليارات ريال، ودعم الأسر المنتجة بمخصص مالي يبلغ مليار ريال.

وقالت "العبدالكريم" خلال المؤتمر الصحفي المشترك للحديث عن الجهود المشتركة من جميع القطاعات لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: لقد قدّم بنك التنمية الاجتماعية خلال 50 عامًا ١٠٧ مليارات ريال للمواطنين في المملكة، استفاد منها ٣ ملايين مواطن ومواطنة، وامتد أثرها لـ٩ ملايين مواطن ومواطنة.

ونوّهت "العبدالكريم" باستحداث البنك محفظة متخصصة لتمويل المنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية بمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال، نستهدف فيها تمويل 1000 منشأة في أكثر من 12 مجالًا صحيًّا.

بنك التنمية الاجتماعية نور العبدالكريم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدثة بنك التنمية: اعتمدنا ١٣ مليار ريال للمساهمة في تخفيف التبعيات الاقتصادية لكورونا
سبق

كشفت المتحدثة باسم بنك التنمية الاجتماعية نور العبدالكريم، عن اعتماد البنك مبادرة دعم بمخصص مالي يبلغ ١٣ مليار ريال؛ للمساهمة وتخفيف التبعيات الاقتصادية من آثار فيروس كورونا، وقالت: استهدفنا الأفراد بمخصص مالي ٤ مليارات ريال، ودعم الأسر المنتجة بمخصص مالي يبلغ مليار ريال.

وقالت "العبدالكريم" خلال المؤتمر الصحفي المشترك للحديث عن الجهود المشتركة من جميع القطاعات لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: لقد قدّم بنك التنمية الاجتماعية خلال 50 عامًا ١٠٧ مليارات ريال للمواطنين في المملكة، استفاد منها ٣ ملايين مواطن ومواطنة، وامتد أثرها لـ٩ ملايين مواطن ومواطنة.

ونوّهت "العبدالكريم" باستحداث البنك محفظة متخصصة لتمويل المنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية بمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال، نستهدف فيها تمويل 1000 منشأة في أكثر من 12 مجالًا صحيًّا.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
04:51 PM
اخر تعديل
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
06:18 PM

متحدثة بنك التنمية: اعتمدنا ١٣ مليار ريال للمساهمة في تخفيف التبعيات الاقتصادية لكورونا

4 مليارات ريال مخصصة للأفراد ومليار لدعم الأسر المنتجة

A A A
هادي العصيمي - الرياض
8
12,823

كشفت المتحدثة باسم بنك التنمية الاجتماعية نور العبدالكريم، عن اعتماد البنك مبادرة دعم بمخصص مالي يبلغ ١٣ مليار ريال؛ للمساهمة وتخفيف التبعيات الاقتصادية من آثار فيروس كورونا، وقالت: استهدفنا الأفراد بمخصص مالي ٤ مليارات ريال، ودعم الأسر المنتجة بمخصص مالي يبلغ مليار ريال.

وقالت "العبدالكريم" خلال المؤتمر الصحفي المشترك للحديث عن الجهود المشتركة من جميع القطاعات لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: لقد قدّم بنك التنمية الاجتماعية خلال 50 عامًا ١٠٧ مليارات ريال للمواطنين في المملكة، استفاد منها ٣ ملايين مواطن ومواطنة، وامتد أثرها لـ٩ ملايين مواطن ومواطنة.

ونوّهت "العبدالكريم" باستحداث البنك محفظة متخصصة لتمويل المنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية بمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال، نستهدف فيها تمويل 1000 منشأة في أكثر من 12 مجالًا صحيًّا.

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