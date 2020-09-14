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"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية

1.8 مليون سعودي في عام 2019

أجرى خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري اتصالًا هاتفيًّا آخر مع أحمد الخطيب وزير السياحة؛ حيث ناقشا تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري والسياحي وآليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.

من ناحية أخرى كشف تقرير عن سوق السفر العربي بدبي، عن ارتفاع ملحوظ في حجم الإنفاق من قِبَل السياح القادمين من الخليج والسعودية إلى مصر عام 2019.. ومن المتوقع أن يصل إلى 2.36 مليار دولار أمريكي.

وقد بلغ عدد الرحلات التي قام بها السياح من المملكة العربية السعودية إلى مصر 1.410 رحلات عام 2019، مع توقعات الوصول إلى عدد السياح بـ1.8 مليون سائح بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%.

وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.13 مليار دولار حتى 2024 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11%.

وتُعد مصر سوقًا خارجيًّا رئيسيًّا لدول مجلس التعاون الخليجي، وكان متوقعًا تحقيق نمو ملحوظ؛ ليصل إجمالي عدد الزوار القادمين إليها من دول المجلس إلى 2.64 مليون زائر عام 2024؛ ولكن انتشار جائحة كورونا أدى إلى توقف السياحة الخارجية، وتحول المعدل التراكمي إلى إشارة سلبية في جميع أنحاء العالم.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية
سبق

أجرى خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري اتصالًا هاتفيًّا آخر مع أحمد الخطيب وزير السياحة؛ حيث ناقشا تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري والسياحي وآليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.

من ناحية أخرى كشف تقرير عن سوق السفر العربي بدبي، عن ارتفاع ملحوظ في حجم الإنفاق من قِبَل السياح القادمين من الخليج والسعودية إلى مصر عام 2019.. ومن المتوقع أن يصل إلى 2.36 مليار دولار أمريكي.

وقد بلغ عدد الرحلات التي قام بها السياح من المملكة العربية السعودية إلى مصر 1.410 رحلات عام 2019، مع توقعات الوصول إلى عدد السياح بـ1.8 مليون سائح بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%.

وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.13 مليار دولار حتى 2024 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11%.

وتُعد مصر سوقًا خارجيًّا رئيسيًّا لدول مجلس التعاون الخليجي، وكان متوقعًا تحقيق نمو ملحوظ؛ ليصل إجمالي عدد الزوار القادمين إليها من دول المجلس إلى 2.64 مليون زائر عام 2024؛ ولكن انتشار جائحة كورونا أدى إلى توقف السياحة الخارجية، وتحول المعدل التراكمي إلى إشارة سلبية في جميع أنحاء العالم.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:27 PM

وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية

1.8 مليون سعودي في عام 2019

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خالد خليل - الرياض
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أجرى خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري اتصالًا هاتفيًّا آخر مع أحمد الخطيب وزير السياحة؛ حيث ناقشا تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري والسياحي وآليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.

من ناحية أخرى كشف تقرير عن سوق السفر العربي بدبي، عن ارتفاع ملحوظ في حجم الإنفاق من قِبَل السياح القادمين من الخليج والسعودية إلى مصر عام 2019.. ومن المتوقع أن يصل إلى 2.36 مليار دولار أمريكي.

وقد بلغ عدد الرحلات التي قام بها السياح من المملكة العربية السعودية إلى مصر 1.410 رحلات عام 2019، مع توقعات الوصول إلى عدد السياح بـ1.8 مليون سائح بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%.

وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.13 مليار دولار حتى 2024 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11%.

وتُعد مصر سوقًا خارجيًّا رئيسيًّا لدول مجلس التعاون الخليجي، وكان متوقعًا تحقيق نمو ملحوظ؛ ليصل إجمالي عدد الزوار القادمين إليها من دول المجلس إلى 2.64 مليون زائر عام 2024؛ ولكن انتشار جائحة كورونا أدى إلى توقف السياحة الخارجية، وتحول المعدل التراكمي إلى إشارة سلبية في جميع أنحاء العالم.

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