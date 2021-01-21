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روسيا: نأمل ان تكون السعودية مركزاً مهماً لتوزيع لقاحي "سبوتنيك V" و"الهجين"

الصندوق الروسي للاستثمارات: الرياض وباكو ستكونان أول من يطلق اختبارات الهجين

قال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إنه يعوّل على السعودية في جهوده الرامية إلى توزيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا" في الشرق الأوسط.

ووفق وكالة "نوفوستي"، قال المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم: السعودية قد تضطلع بدور مهم في مساعي إمداد دول المنطقة بـ"سبوتنيك V" واللقاح الهجين الذي يضم مكونات اللقاح الروسي ولقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

وأضاف: نبحث الآن مسألة توزيع "سبوتنيك V" في السعودية، وقد تصبح هذه الدولة مركزاً لوجيستياً مهماً جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس لـ"سبوتنيك V" فحسب بل ولمزيجه مع أسترازينيكا".

وأكد مدير صندوق الاستثمارات المباشرة أن السعودية وأذربيجان ستصبحان أول دولتين ستطلقان اختبارات اللقاح الهجين في أراضيها.

وصرّح المسؤول بأن روسيا تأمل في توقيع مذكرة إعلان نوايا (MOU) بشأن ملف اللقاح ضد كورونا مع الشركاء السعوديين في المستقبل القريب.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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روسيا: نأمل ان تكون السعودية مركزاً مهماً لتوزيع لقاحي "سبوتنيك V" و"الهجين"
سبق

قال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إنه يعوّل على السعودية في جهوده الرامية إلى توزيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا" في الشرق الأوسط.

ووفق وكالة "نوفوستي"، قال المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم: السعودية قد تضطلع بدور مهم في مساعي إمداد دول المنطقة بـ"سبوتنيك V" واللقاح الهجين الذي يضم مكونات اللقاح الروسي ولقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

وأضاف: نبحث الآن مسألة توزيع "سبوتنيك V" في السعودية، وقد تصبح هذه الدولة مركزاً لوجيستياً مهماً جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس لـ"سبوتنيك V" فحسب بل ولمزيجه مع أسترازينيكا".

وأكد مدير صندوق الاستثمارات المباشرة أن السعودية وأذربيجان ستصبحان أول دولتين ستطلقان اختبارات اللقاح الهجين في أراضيها.

وصرّح المسؤول بأن روسيا تأمل في توقيع مذكرة إعلان نوايا (MOU) بشأن ملف اللقاح ضد كورونا مع الشركاء السعوديين في المستقبل القريب.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
04:03 PM
اخر تعديل
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
06:20 PM

روسيا: نأمل ان تكون السعودية مركزاً مهماً لتوزيع لقاحي "سبوتنيك V" و"الهجين"

الصندوق الروسي للاستثمارات: الرياض وباكو ستكونان أول من يطلق اختبارات الهجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إنه يعوّل على السعودية في جهوده الرامية إلى توزيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا" في الشرق الأوسط.

ووفق وكالة "نوفوستي"، قال المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم: السعودية قد تضطلع بدور مهم في مساعي إمداد دول المنطقة بـ"سبوتنيك V" واللقاح الهجين الذي يضم مكونات اللقاح الروسي ولقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

وأضاف: نبحث الآن مسألة توزيع "سبوتنيك V" في السعودية، وقد تصبح هذه الدولة مركزاً لوجيستياً مهماً جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس لـ"سبوتنيك V" فحسب بل ولمزيجه مع أسترازينيكا".

وأكد مدير صندوق الاستثمارات المباشرة أن السعودية وأذربيجان ستصبحان أول دولتين ستطلقان اختبارات اللقاح الهجين في أراضيها.

وصرّح المسؤول بأن روسيا تأمل في توقيع مذكرة إعلان نوايا (MOU) بشأن ملف اللقاح ضد كورونا مع الشركاء السعوديين في المستقبل القريب.

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