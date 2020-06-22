النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات.. السماح بالتنقل والحركة بين أبو ظبي والعين والظفرة اعتبارًا من الغد

الطوارئ: يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر باستثناء حركة نقل البضائع

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي مع شرطة أبو ظبي ودائرة الصحة- أبو ظبي، عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبو ظبي والعين والظفرة) اعتبارًا من 6 صباحًا يوم الثلاثاء 23 يونيو.

ويأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبو ظبي، والمؤشرات الإيجابية لنِسَب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعًا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات.. السماح بالتنقل والحركة بين أبو ظبي والعين والظفرة اعتبارًا من الغد
سبق

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي مع شرطة أبو ظبي ودائرة الصحة- أبو ظبي، عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبو ظبي والعين والظفرة) اعتبارًا من 6 صباحًا يوم الثلاثاء 23 يونيو.

ويأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبو ظبي، والمؤشرات الإيجابية لنِسَب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعًا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
09:46 AM

الإمارات.. السماح بالتنقل والحركة بين أبو ظبي والعين والظفرة اعتبارًا من الغد

الطوارئ: يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر باستثناء حركة نقل البضائع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
114

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي مع شرطة أبو ظبي ودائرة الصحة- أبو ظبي، عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبو ظبي والعين والظفرة) اعتبارًا من 6 صباحًا يوم الثلاثاء 23 يونيو.

ويأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبو ظبي، والمؤشرات الإيجابية لنِسَب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعًا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,146
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,038
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,442

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة