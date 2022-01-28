"نيوكاسل" يكسب ودية الاتحاد.. و"حمدالله" يخرج بالبطاقة الحمراء

كسب فريق نيوكاسل الأول الإنجليزي لكرة القدم مواجهته الودية أمام نظيره الاتحاد السعودي بهدفين لهدف، وذلك في اللقاء الودي ضمن استعدادات الفريقين خلال أيام "فيفا"، الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.



وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل عند الدقيقة التاسعة عن طريق "سانت ماكسيمين".



وعادل النتيجة للاتحاد المغربي "عبد الرزاق حمدالله" عند الدقيقة الـ33.



وأحرز"فابيان فرايسير" في الدقيقة الـ57 الهدف الثاني لنيوكاسل.



وشهد اللقاء خروج "حمدالله" بالبطاقة الحمراء في الشوط الثاني إلى جانب "كيران كيلارك" مدافع نيوكاسل الإنجليزي.