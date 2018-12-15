شاهد.. عمران خان يزور المسجد النبوي

أدّى الصلاة وتشرّف بالسلام على المصطفى

زار رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، اليوم؛ المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدّى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه.



وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي: قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.