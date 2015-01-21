"مشاط" يستقبل رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات استعدادًا لموسم هذا العام

مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه بجدة أمس الأحد، رئيس وفد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف محمد سعيد النيادي، والوفد المرافق له؛ في إطار بحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج؛ استعدادًا لموسم حج هذا العام ١٤٤٠.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، والخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط: إن العمل متواصل بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج، وفق منظومة متكاملة تقدم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف؛ انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله - بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.



من جانبه، أشاد رئيس وفد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود حكومة المملكة؛ لما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية مطمئنة. كما شكر ما تقوم به وزارة الحج والعمرة من تطوير وتوظيف للتقنية لخدمة لضيوف الرحمن.