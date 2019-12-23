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الصين تدشّن "خوارزمية" إنترنت لا تعرض إلا "المحتوى الإيجابي"

ستعمل بصورة آلية على التطبيقات والمواقع المسموح بها في البلاد

كشفت تقارير صحفية، أن الصين دشنت "خوارزمية" إنترنت جديدة، لا تعرض أمام أي شخص إلا "المحتوى الإيجابي".

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا حول الخوارزمية الجديدة، التي دشنتها الحكومة الصينية، والتي ستعمل بصورة آلية على كل التطبيقات والمواقع المسموح بوجودها داخل الصين.

وتستبعد الخوارزمية الجديدة، كل المواد "السلبية" أو التي تعرّض الأمن القومي للخطر، أو التي تسرّب أسرار الدولة، أو التي تقوض الوحدة الوطنية.

وستصبح القواعد الجديدة للإنترنت سارية المفعول منذ الأول من شهر مارس 2020.

وسيتم في تلك الخوارزمية الصينية الجديدة، تطبيق إجراءات أكثر صرامة لتداول الحسابات والاشتراكات.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: إن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، رفضت التعليق على تلك التقارير.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن تشو وي، الأستاذ المساعد في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون ونائب مدير مركز أبحاث القانون في الجامعة، قوله: "هذا هو الوقت المناسب لتطبيق تلك الخوارزميات الجديدة؛ فالعالم يعج بفوضى عارمة".

وقال بن كافندر، العضو المنتدب لمجموعة "شنغهاي" لأبحاث السوق: "تشعر الحكومة بقلق بالغ من انزلاق الكثير من المحتوى غير المتوافق مع سياسات الحكومة عبر شقوق الضوابط الصارمة المفروضة على الإنترنت".

وتابع: "نتوقع أن تقدم الشركات الصينية قريبًا، مزيدًا من التقنيات للحلول الآلية في فرق إدارة المحتوى التي تطبق الخوارزمية الجديدة".

الصين خوارزمية إنترنت

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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الصين تدشّن "خوارزمية" إنترنت لا تعرض إلا "المحتوى الإيجابي"
سبق

كشفت تقارير صحفية، أن الصين دشنت "خوارزمية" إنترنت جديدة، لا تعرض أمام أي شخص إلا "المحتوى الإيجابي".

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا حول الخوارزمية الجديدة، التي دشنتها الحكومة الصينية، والتي ستعمل بصورة آلية على كل التطبيقات والمواقع المسموح بوجودها داخل الصين.

وتستبعد الخوارزمية الجديدة، كل المواد "السلبية" أو التي تعرّض الأمن القومي للخطر، أو التي تسرّب أسرار الدولة، أو التي تقوض الوحدة الوطنية.

وستصبح القواعد الجديدة للإنترنت سارية المفعول منذ الأول من شهر مارس 2020.

وسيتم في تلك الخوارزمية الصينية الجديدة، تطبيق إجراءات أكثر صرامة لتداول الحسابات والاشتراكات.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: إن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، رفضت التعليق على تلك التقارير.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن تشو وي، الأستاذ المساعد في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون ونائب مدير مركز أبحاث القانون في الجامعة، قوله: "هذا هو الوقت المناسب لتطبيق تلك الخوارزميات الجديدة؛ فالعالم يعج بفوضى عارمة".

وقال بن كافندر، العضو المنتدب لمجموعة "شنغهاي" لأبحاث السوق: "تشعر الحكومة بقلق بالغ من انزلاق الكثير من المحتوى غير المتوافق مع سياسات الحكومة عبر شقوق الضوابط الصارمة المفروضة على الإنترنت".

وتابع: "نتوقع أن تقدم الشركات الصينية قريبًا، مزيدًا من التقنيات للحلول الآلية في فرق إدارة المحتوى التي تطبق الخوارزمية الجديدة".

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:38 AM

الصين تدشّن "خوارزمية" إنترنت لا تعرض إلا "المحتوى الإيجابي"

ستعمل بصورة آلية على التطبيقات والمواقع المسموح بها في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية، أن الصين دشنت "خوارزمية" إنترنت جديدة، لا تعرض أمام أي شخص إلا "المحتوى الإيجابي".

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا حول الخوارزمية الجديدة، التي دشنتها الحكومة الصينية، والتي ستعمل بصورة آلية على كل التطبيقات والمواقع المسموح بوجودها داخل الصين.

وتستبعد الخوارزمية الجديدة، كل المواد "السلبية" أو التي تعرّض الأمن القومي للخطر، أو التي تسرّب أسرار الدولة، أو التي تقوض الوحدة الوطنية.

وستصبح القواعد الجديدة للإنترنت سارية المفعول منذ الأول من شهر مارس 2020.

وسيتم في تلك الخوارزمية الصينية الجديدة، تطبيق إجراءات أكثر صرامة لتداول الحسابات والاشتراكات.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: إن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، رفضت التعليق على تلك التقارير.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن تشو وي، الأستاذ المساعد في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون ونائب مدير مركز أبحاث القانون في الجامعة، قوله: "هذا هو الوقت المناسب لتطبيق تلك الخوارزميات الجديدة؛ فالعالم يعج بفوضى عارمة".

وقال بن كافندر، العضو المنتدب لمجموعة "شنغهاي" لأبحاث السوق: "تشعر الحكومة بقلق بالغ من انزلاق الكثير من المحتوى غير المتوافق مع سياسات الحكومة عبر شقوق الضوابط الصارمة المفروضة على الإنترنت".

وتابع: "نتوقع أن تقدم الشركات الصينية قريبًا، مزيدًا من التقنيات للحلول الآلية في فرق إدارة المحتوى التي تطبق الخوارزمية الجديدة".

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