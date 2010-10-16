النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل

دعت إلى التحضير للانتخابات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في الخرطوم، اليوم (السبت)، دعمها الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل؛ بما في ذلك تنفيذ المؤسسات الانتقالية والبدء في التحضير للانتخابات.

ويواكب إعلان واشنطن، مظاهراتٍ في الخرطوم دعت إليها الأحزاب المنشقة عن جبهة قوى الحرية والتغيير، وهي: حزب البعث السوداني، والحزب الاتحادي، وحركتا تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي، والعدالة والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل
سبق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في الخرطوم، اليوم (السبت)، دعمها الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل؛ بما في ذلك تنفيذ المؤسسات الانتقالية والبدء في التحضير للانتخابات.

ويواكب إعلان واشنطن، مظاهراتٍ في الخرطوم دعت إليها الأحزاب المنشقة عن جبهة قوى الحرية والتغيير، وهي: حزب البعث السوداني، والحزب الاتحادي، وحركتا تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي، والعدالة والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
03:30 PM

أمريكا تدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل

دعت إلى التحضير للانتخابات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
438

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في الخرطوم، اليوم (السبت)، دعمها الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل؛ بما في ذلك تنفيذ المؤسسات الانتقالية والبدء في التحضير للانتخابات.

ويواكب إعلان واشنطن، مظاهراتٍ في الخرطوم دعت إليها الأحزاب المنشقة عن جبهة قوى الحرية والتغيير، وهي: حزب البعث السوداني، والحزب الاتحادي، وحركتا تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي، والعدالة والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,545
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,919
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,050
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,675

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة