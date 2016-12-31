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5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. ويستمر بعضها حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض ومكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والخُبر والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والمويه، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الجوف استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض ومكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والخُبر والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والمويه، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الجوف استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
01:43 AM

5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. ويستمر بعضها حتى التاسعة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والرياض ومكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والدمام والخُبر والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والمويه، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الجوف استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

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