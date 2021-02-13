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"التويجري": الاعتداء على مطار أبها الدولي إرهاب وخرق لمبادئ القانون الدولي الإنساني

ناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين

جددت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر استنكارها الشديد، إرسال طائرة موجهة من دون طيار استهدفت مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقال أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ إن الاستمرار في توجيه هذا النوع من الطائرات هو تأكيد لاعتداء متعمد ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وهو خرقٌ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وأنه نوعٌ من أنواع الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم في الإقليم.

وناشد "التويجري" المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين.

ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر مطار أبها الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التويجري": الاعتداء على مطار أبها الدولي إرهاب وخرق لمبادئ القانون الدولي الإنساني
سبق

جددت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر استنكارها الشديد، إرسال طائرة موجهة من دون طيار استهدفت مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقال أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ إن الاستمرار في توجيه هذا النوع من الطائرات هو تأكيد لاعتداء متعمد ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وهو خرقٌ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وأنه نوعٌ من أنواع الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم في الإقليم.

وناشد "التويجري" المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
11:31 PM

"التويجري": الاعتداء على مطار أبها الدولي إرهاب وخرق لمبادئ القانون الدولي الإنساني

ناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين

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فهد العتيبي - الرياض
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جددت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر استنكارها الشديد، إرسال طائرة موجهة من دون طيار استهدفت مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقال أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ إن الاستمرار في توجيه هذا النوع من الطائرات هو تأكيد لاعتداء متعمد ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وهو خرقٌ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وأنه نوعٌ من أنواع الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم في الإقليم.

وناشد "التويجري" المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين.

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