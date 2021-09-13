النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية

دعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات الإرهابية

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وقوف البلاد مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة والتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات العدوانية الإرهابية ضد أمن المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية
سبق

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وقوف البلاد مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة والتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات العدوانية الإرهابية ضد أمن المملكة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
11:54 PM

"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية

دعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات الإرهابية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
0
312

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وقوف البلاد مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة والتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات العدوانية الإرهابية ضد أمن المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,618
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,978

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة