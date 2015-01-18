"الحجرف" يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة

بحثا تعزيز التعاون في الملفات السياسية والدفاعية والأمنية

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، في مكتبه بالرياض، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وتضمن اللقاء مناقشة مستجدات سير العمل في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين في الملفات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية، ومفاوضات الملف النووي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.