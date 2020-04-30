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الإمارات: نؤيد الحل السياسي بليبيا والتدخل العسكري التركي مرفوض

بيان يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية وفق "مؤتمر برلين"

أكدت الإمارات دعمها للحل السياسي في ليبيا، ودعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، معربة عن رفضها لأي تدخل عسكري تركي في الشأن الليبي.

وشددت وزارة الخارجية في بيان أصدرته اليوم الخميس، على دعم الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار "مؤتمر برلين"؛ داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدة أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية وفق وكالة أنباء "وام": إن الإمارات تُشيد "بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصدٍّ للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا".

كما أعربت "عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية؛ بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية".

ودعت دولة الإمارات كل الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن مستقبلًا أفضل للشعب الليبي، ويلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار.

الإمارات

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإمارات: نؤيد الحل السياسي بليبيا والتدخل العسكري التركي مرفوض
سبق

أكدت الإمارات دعمها للحل السياسي في ليبيا، ودعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، معربة عن رفضها لأي تدخل عسكري تركي في الشأن الليبي.

وشددت وزارة الخارجية في بيان أصدرته اليوم الخميس، على دعم الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار "مؤتمر برلين"؛ داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدة أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية وفق وكالة أنباء "وام": إن الإمارات تُشيد "بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصدٍّ للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا".

كما أعربت "عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية؛ بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية".

ودعت دولة الإمارات كل الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن مستقبلًا أفضل للشعب الليبي، ويلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
12:56 PM

الإمارات: نؤيد الحل السياسي بليبيا والتدخل العسكري التركي مرفوض

بيان يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية وفق "مؤتمر برلين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الإمارات دعمها للحل السياسي في ليبيا، ودعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، معربة عن رفضها لأي تدخل عسكري تركي في الشأن الليبي.

وشددت وزارة الخارجية في بيان أصدرته اليوم الخميس، على دعم الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار "مؤتمر برلين"؛ داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدة أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية وفق وكالة أنباء "وام": إن الإمارات تُشيد "بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصدٍّ للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا".

كما أعربت "عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية؛ بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية".

ودعت دولة الإمارات كل الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن مستقبلًا أفضل للشعب الليبي، ويلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار.

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