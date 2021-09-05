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شاهد.. شاب ينقذ طفلاً تحركت به سيارة والده لوسط الطريق

وثَّقت كاميرات المراقبة في مقطع فيديو موقفًا لشاب عشريني من محافظة العرضيات بمكة المكرمة، أنقذ طفلاً، تحركت به سيارة والده لوسط الطريق، وجنَّبه خطر الارتطام أو الاصطدام بشكل كبير.

وفي التفاصيل، فقد رصد مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، الواقعة للشاب محمد بن مغيث العامري، عندما أنقذ طفلاً كان داخل سيارة والده المتوقفة، وعندما تحركت به المركبة سارع الشاب العامري لإيقافها، وأنقذ الطفل بداخلها؛ إذ كاد الطفل يتعرض لخطر كبير جدًّا نتيجة ارتطام سيارة والده بإحدى المركبات المسرعة.

وقد لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على إشادات كبيرة من قِبل متابعي مقطع الفيديو، ومن قِبل المسؤولين مشيدين بموقف الشاب البطولي نظير مبادرته السريعة وغير المستغربة، وقام محافظ العرضيات علي بن يوسف المهداوي بالاتصال الهاتفي بالشاب محمد بن مغيث العامري، ووجَّه له من خلاله الشكر والعرفان وبالغ التقدير في لفتة إنسانية نظير موقفه، ولتمكنه من إنقاذ الطفل، معربًا عن فخره واعتزازه بالشاب السعودي، وواصفًا ذلك بغير المستغرب على أبناء الوطن الأوفياء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. شاب ينقذ طفلاً تحركت به سيارة والده لوسط الطريق
سبق

وثَّقت كاميرات المراقبة في مقطع فيديو موقفًا لشاب عشريني من محافظة العرضيات بمكة المكرمة، أنقذ طفلاً، تحركت به سيارة والده لوسط الطريق، وجنَّبه خطر الارتطام أو الاصطدام بشكل كبير.

وفي التفاصيل، فقد رصد مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، الواقعة للشاب محمد بن مغيث العامري، عندما أنقذ طفلاً كان داخل سيارة والده المتوقفة، وعندما تحركت به المركبة سارع الشاب العامري لإيقافها، وأنقذ الطفل بداخلها؛ إذ كاد الطفل يتعرض لخطر كبير جدًّا نتيجة ارتطام سيارة والده بإحدى المركبات المسرعة.

وقد لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على إشادات كبيرة من قِبل متابعي مقطع الفيديو، ومن قِبل المسؤولين مشيدين بموقف الشاب البطولي نظير مبادرته السريعة وغير المستغربة، وقام محافظ العرضيات علي بن يوسف المهداوي بالاتصال الهاتفي بالشاب محمد بن مغيث العامري، ووجَّه له من خلاله الشكر والعرفان وبالغ التقدير في لفتة إنسانية نظير موقفه، ولتمكنه من إنقاذ الطفل، معربًا عن فخره واعتزازه بالشاب السعودي، وواصفًا ذلك بغير المستغرب على أبناء الوطن الأوفياء.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:52 PM

شاهد.. شاب ينقذ طفلاً تحركت به سيارة والده لوسط الطريق

A A A
علي السحاري - القنفذة
6
8,660

وثَّقت كاميرات المراقبة في مقطع فيديو موقفًا لشاب عشريني من محافظة العرضيات بمكة المكرمة، أنقذ طفلاً، تحركت به سيارة والده لوسط الطريق، وجنَّبه خطر الارتطام أو الاصطدام بشكل كبير.

وفي التفاصيل، فقد رصد مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، الواقعة للشاب محمد بن مغيث العامري، عندما أنقذ طفلاً كان داخل سيارة والده المتوقفة، وعندما تحركت به المركبة سارع الشاب العامري لإيقافها، وأنقذ الطفل بداخلها؛ إذ كاد الطفل يتعرض لخطر كبير جدًّا نتيجة ارتطام سيارة والده بإحدى المركبات المسرعة.

وقد لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على إشادات كبيرة من قِبل متابعي مقطع الفيديو، ومن قِبل المسؤولين مشيدين بموقف الشاب البطولي نظير مبادرته السريعة وغير المستغربة، وقام محافظ العرضيات علي بن يوسف المهداوي بالاتصال الهاتفي بالشاب محمد بن مغيث العامري، ووجَّه له من خلاله الشكر والعرفان وبالغ التقدير في لفتة إنسانية نظير موقفه، ولتمكنه من إنقاذ الطفل، معربًا عن فخره واعتزازه بالشاب السعودي، وواصفًا ذلك بغير المستغرب على أبناء الوطن الأوفياء.

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