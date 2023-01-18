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الجيش اليمني يشنُّ هجومًا واسعًا على الحوثيين شرق صنعاء

انطلق فَجْرًا.. ولا تزال المعارك مستمرة

شنَّ الجيش الوطني اليمني مسنودًا بطيران التحالف اليوم (السبت) هجومًا على مواقع تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية نهم شرقي صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن الجيش الوطني شنَّ هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيا الانقلابية على امتداد جبهات مديرية نهم، وأن الهجوم انطلق فجر اليوم، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن.

وبيَّن المصدر أن عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا سقطوا غرب منطقة ضبوعة، وغرب سلسلة جبال البياض.

وذكر أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، وتدمير طاقمَيْن، وعربة مدرعة.

الجيش اليمني الميليشيا الحوثية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يشنُّ هجومًا واسعًا على الحوثيين شرق صنعاء
سبق

شنَّ الجيش الوطني اليمني مسنودًا بطيران التحالف اليوم (السبت) هجومًا على مواقع تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية نهم شرقي صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن الجيش الوطني شنَّ هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيا الانقلابية على امتداد جبهات مديرية نهم، وأن الهجوم انطلق فجر اليوم، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن.

وبيَّن المصدر أن عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا سقطوا غرب منطقة ضبوعة، وغرب سلسلة جبال البياض.

وذكر أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، وتدمير طاقمَيْن، وعربة مدرعة.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
09:15 PM

الجيش اليمني يشنُّ هجومًا واسعًا على الحوثيين شرق صنعاء

انطلق فَجْرًا.. ولا تزال المعارك مستمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنَّ الجيش الوطني اليمني مسنودًا بطيران التحالف اليوم (السبت) هجومًا على مواقع تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية نهم شرقي صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن الجيش الوطني شنَّ هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيا الانقلابية على امتداد جبهات مديرية نهم، وأن الهجوم انطلق فجر اليوم، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن.

وبيَّن المصدر أن عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا سقطوا غرب منطقة ضبوعة، وغرب سلسلة جبال البياض.

وذكر أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، وتدمير طاقمَيْن، وعربة مدرعة.

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