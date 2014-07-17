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البرتغال تمنع الإيرانيين من دخول أراضيها لأسباب أمنية

وزير الخارجية سيقدم توضيحًا سريًّا للبرلمان لاحقًا

أعلن وزير خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا للجنة برلمانية، أن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين؛ وذلك لأسباب أمنية لم يحددها، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وقال "سيلفا" ردًّا على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة في الاجتماع الذي بثه التلفزيون: "نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية.. سأقدم توضيحًا لاحقًا، لكن ليس علانية".


وأعلن رئيس اللجنة إغلاق الجلسة بعد حوالي ساعتين.

ولم يكن لدى مسؤولين بوزارة الخارجية تعليق، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من مسؤولين في السفارة الإيرانية في لشبونة.

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البرتغال تمنع الإيرانيين من دخول أراضيها لأسباب أمنية
سبق

أعلن وزير خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا للجنة برلمانية، أن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين؛ وذلك لأسباب أمنية لم يحددها، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وقال "سيلفا" ردًّا على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة في الاجتماع الذي بثه التلفزيون: "نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية.. سأقدم توضيحًا لاحقًا، لكن ليس علانية".


وأعلن رئيس اللجنة إغلاق الجلسة بعد حوالي ساعتين.

ولم يكن لدى مسؤولين بوزارة الخارجية تعليق، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من مسؤولين في السفارة الإيرانية في لشبونة.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
10:36 PM

البرتغال تمنع الإيرانيين من دخول أراضيها لأسباب أمنية

وزير الخارجية سيقدم توضيحًا سريًّا للبرلمان لاحقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا للجنة برلمانية، أن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين؛ وذلك لأسباب أمنية لم يحددها، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وقال "سيلفا" ردًّا على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة في الاجتماع الذي بثه التلفزيون: "نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية.. سأقدم توضيحًا لاحقًا، لكن ليس علانية".


وأعلن رئيس اللجنة إغلاق الجلسة بعد حوالي ساعتين.

ولم يكن لدى مسؤولين بوزارة الخارجية تعليق، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق من مسؤولين في السفارة الإيرانية في لشبونة.

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