سياحة الجوف تنظم فعالية "هايكنج الشويحطية"بمشاركة أكثر من 200 مغامر

المتسابقون بجميع الفئات العمرية وقطعوا مسافة 10كم سيرًا على الأقدام

نظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف للسياحة، بالتعاون مع مركز عبد الرحمن السديري الثقافي، فعالية "هايكنج الشويحطية" تحت شعار (على خطى من سار على هذه الأرض منذ مليون وثلاثمائة عام)، والمقام في قرية الشويحطية التاريخية بمنطقة الجوف، وذلك بمشاركة أكثر من (200) مغامر وهاوٍ في كل الفئات العمرية، ومن مناطق مختلفة على مستوى المملكة.

وقطع المغامرون سيرًا على الأقدام مسافة (10كم)، والتي تم مسبقًا وضع خطة شاملة لها شملت استقبال المشاركين والضيوف وتحديد أماكن الانطلاق والتوقف، وتجهيز كل المستلزمات الخدمية لضمان سلامة المشاركين، كما تم تقسيم مسافة الرحلة إلى ثلاث مسافات هي (3كم، 5كم، 10كم).

ويأتي الهدف من تنظيم هذه الفعالية لممارسة رياضة التحدي والتعريف بمستوطنة "الشويحطية" التاريخية والتي تُعد أقدم مكان استوطنها الإنسان في شبه الجزيرة العربية، ولإبراز أهمية السياحة في المنطقة وما تتمتع به المنطقة من مقومات تؤهلها إلى أن تكون وجهة سياحية في المملكة.

وقد قدم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف وأمين عام مجلس التنمية السياحية "ياسر إبراهيم العلي"، شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وللجهات المساهمة في تنظيم هذه الفعالية وهي جامعة الجوف ومركز الشويحطية وبلدية زلوم و مركز الشويحطية الصحي ومركز زلوم الصحي ومكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف وفريق هواة المشي والهايكنج بالجوف وفريق دراجتي الجوف وفريق الجوف رايدرز وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالجوف ومصنع مياه جنى الجوف ومجلس شباب الجوف وفريق هايكنج حائل، وللجهات الأمنية المشاركة وأهالي مركز الشويحطية؛ لمشاركتهم إنجاح هذه الفعالية، مثمنًا لهم دعمهم ورعايتهم لهذه الفعالية التي تسلط الضوء على مثل هذه المواقع الأثرية والتاريخية، وتأتي ضمن أهداف (رؤية المملكة 2030).