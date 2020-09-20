النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي مقذوفاً على جازان وتؤكد: عمل آثم يستهدف حياة الأبرياء

جددت وقوفها مع المملكة لمكافحة أعمالها الإرهابية

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مقذوفاً عسكرياً على إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر أحد الأعيان المدنية، معربة عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين؛ جراء هذا العمل الآثم الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية على موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لجميع الجهود والسياسات التي تتبناها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأعمال الإرهابية المتطرفة مهما كانت الدوافع والأسباب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي مقذوفاً على جازان وتؤكد: عمل آثم يستهدف حياة الأبرياء
سبق

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مقذوفاً عسكرياً على إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر أحد الأعيان المدنية، معربة عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين؛ جراء هذا العمل الآثم الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية على موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لجميع الجهود والسياسات التي تتبناها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأعمال الإرهابية المتطرفة مهما كانت الدوافع والأسباب.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
07:23 PM

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي مقذوفاً على جازان وتؤكد: عمل آثم يستهدف حياة الأبرياء

جددت وقوفها مع المملكة لمكافحة أعمالها الإرهابية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
652

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مقذوفاً عسكرياً على إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر أحد الأعيان المدنية، معربة عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين؛ جراء هذا العمل الآثم الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية على موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لجميع الجهود والسياسات التي تتبناها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية لمكافحة هذه الأعمال الإرهابية المتطرفة مهما كانت الدوافع والأسباب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,195
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,030
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,717

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة