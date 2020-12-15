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شرطة العاصمة المقدسة تطيح بعصابة سرقوا أكثر من 800 رأس من الأغنام

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة 10 مقيمين من الجنسية السودانية بعد تورطهم في سرقة حظائر أغنام.

وتفصيلًا: ورد عدد من البلاغات إلى أقسام الشرط بالعاصمة المقدسة وجدة، عن سرقات لحظائر أغنام منتشرة في أطراف العاصمة المقدسة وخارجها.

وتمثل الأسلوب الإجرامي في مراقبة شبوك الأغنام، ثم الانقسام إلى مجموعات تقوم بالمراقبة وأخرى تتوجه للشبك وتقوم بقصه وإخراج الأغنام منه في جنح الظلام، وقيادتها إلى مسافات بعيدة، ومن ثم تحميلها في دينات والتوجه بها إلى الحراج لبيعها في الحال بنصف السعر في حراجات الأغنام.

وجراء تتبع الجناة وبالبحث والاستدلال، توصل رجال تحريات وبحث شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة إلى الجناة، وتم ضبطهم، واتضح أنهم 10 عمالة من الجنسية السودانية ومن أرباب السوابق، وقد سرقوا قرابة 800 رأس من الأغنام.

وجرى إعداد محضر بالمضبوطات والأشخاص، وسُلموا للنيابة العامة.

شرطة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة العاصمة المقدسة تطيح بعصابة سرقوا أكثر من 800 رأس من الأغنام
سبق

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة 10 مقيمين من الجنسية السودانية بعد تورطهم في سرقة حظائر أغنام.

وتفصيلًا: ورد عدد من البلاغات إلى أقسام الشرط بالعاصمة المقدسة وجدة، عن سرقات لحظائر أغنام منتشرة في أطراف العاصمة المقدسة وخارجها.

وتمثل الأسلوب الإجرامي في مراقبة شبوك الأغنام، ثم الانقسام إلى مجموعات تقوم بالمراقبة وأخرى تتوجه للشبك وتقوم بقصه وإخراج الأغنام منه في جنح الظلام، وقيادتها إلى مسافات بعيدة، ومن ثم تحميلها في دينات والتوجه بها إلى الحراج لبيعها في الحال بنصف السعر في حراجات الأغنام.

وجراء تتبع الجناة وبالبحث والاستدلال، توصل رجال تحريات وبحث شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة إلى الجناة، وتم ضبطهم، واتضح أنهم 10 عمالة من الجنسية السودانية ومن أرباب السوابق، وقد سرقوا قرابة 800 رأس من الأغنام.

وجرى إعداد محضر بالمضبوطات والأشخاص، وسُلموا للنيابة العامة.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
07:15 PM

شرطة العاصمة المقدسة تطيح بعصابة سرقوا أكثر من 800 رأس من الأغنام

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
5
4,115

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة 10 مقيمين من الجنسية السودانية بعد تورطهم في سرقة حظائر أغنام.

وتفصيلًا: ورد عدد من البلاغات إلى أقسام الشرط بالعاصمة المقدسة وجدة، عن سرقات لحظائر أغنام منتشرة في أطراف العاصمة المقدسة وخارجها.

وتمثل الأسلوب الإجرامي في مراقبة شبوك الأغنام، ثم الانقسام إلى مجموعات تقوم بالمراقبة وأخرى تتوجه للشبك وتقوم بقصه وإخراج الأغنام منه في جنح الظلام، وقيادتها إلى مسافات بعيدة، ومن ثم تحميلها في دينات والتوجه بها إلى الحراج لبيعها في الحال بنصف السعر في حراجات الأغنام.

وجراء تتبع الجناة وبالبحث والاستدلال، توصل رجال تحريات وبحث شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة إلى الجناة، وتم ضبطهم، واتضح أنهم 10 عمالة من الجنسية السودانية ومن أرباب السوابق، وقد سرقوا قرابة 800 رأس من الأغنام.

وجرى إعداد محضر بالمضبوطات والأشخاص، وسُلموا للنيابة العامة.

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