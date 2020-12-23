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"الصحة": أكثر من 500 ألف شخص سجَّلوا للحصول على لقاح كورونا

قالت "الصحة" إن إجمالي مَن قام بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل يوم الثلاثاء الماضي حتى مساء اليوم الأربعاء أكثر من 500 ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع لسرعة التسجيل حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت "الصحة" قد أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت "الصحة" مأمونية، وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حددت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا؛ إذ ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين ممن هم فوق ٦٥ سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠، ومَن لديهم نقص في المناعة، مثل زراعة الأعضاء، أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة الآتية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة).

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم 50 سنة +، وباقي الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة الآتية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40).

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد تطبيق صحتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": أكثر من 500 ألف شخص سجَّلوا للحصول على لقاح كورونا
سبق

قالت "الصحة" إن إجمالي مَن قام بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل يوم الثلاثاء الماضي حتى مساء اليوم الأربعاء أكثر من 500 ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع لسرعة التسجيل حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت "الصحة" قد أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت "الصحة" مأمونية، وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حددت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا؛ إذ ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين ممن هم فوق ٦٥ سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠، ومَن لديهم نقص في المناعة، مثل زراعة الأعضاء، أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة الآتية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة).

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم 50 سنة +، وباقي الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة الآتية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40).

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
08:54 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
10:33 PM

"الصحة": أكثر من 500 ألف شخص سجَّلوا للحصول على لقاح كورونا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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قالت "الصحة" إن إجمالي مَن قام بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل يوم الثلاثاء الماضي حتى مساء اليوم الأربعاء أكثر من 500 ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع لسرعة التسجيل حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت "الصحة" قد أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت "الصحة" مأمونية، وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حددت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا؛ إذ ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين ممن هم فوق ٦٥ سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠، ومَن لديهم نقص في المناعة، مثل زراعة الأعضاء، أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة الآتية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة).

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم 50 سنة +، وباقي الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة الآتية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40).

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

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