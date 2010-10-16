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وزارة النقل تنفّذ حزمة من المشروعات الكبرى في المنطقة الشرقية

إجمالي أطوال الطرق 8416 كلم.. وعدد الجسور يصل إلى 400

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، العملَ في العديد من المشروعات بالمنطقة الشرقية، إضافة لعمليات الصيانة على الطرق التي تم إنشاؤها مسبقًا؛ حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق في المنطقة الشرقية 8416 كلم، منها 7428 كلم طرق قائمة تحت الصيانة، و998 كلم طرق تحت الإنشاء؛ فيما يبلغ عدد الجسور حوالى 400 جسر.

يأتي ذلك بما تتميز به المنطقة الشرقية بطبيعتها الخاصة وارتباط الطرق فيها مع الدول المجاورة للمملكة، مع تمركز مشاريع النفط والصناعات المرتبطة به ووقوع عدد من المنافذ البرية والبحرية بها.

ومن أهم الطرق في المنطقة الشرقية: (طريق أبو حدرية الذي يبلغ إجمالي طوله 328 كلم، وطريق الجبيل الذي يصل طوله لـ77 كلم، ودائري الدمام بطول 12.4 كلم، والطريق الدائري بمحافظة الأحساء الذي يُعد أطول طريق دائري بالمملكة بطول 102 كلم).

وتعمل الوزارة حاليًا على تنفيذ الطريق الإقليمي الرابط بين مدينة الجبيل الصناعية ومنفذ البطحاء، ويبلغ إجمالي طوله حوالى 284 كلم؛ حيث يمتد الطريق من مدينة الجبيل الصناعية حتى منفذ البطحاء، ويتقاطع مع طريق الدمام/ أبو حدرية، وطريق الدمام/ الرياض السريع، وطريق الظهران/ بقيق/ الهفوف، حتى طريق الظهران/ العقير/ سلوى البطحاء.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تسعى لتحسين جودة الطرق والوصول للمرتبة السادسة عالميًّا، في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م، مع الحفاظ على ريادة المملكة في ترابط شبكة الطرق؛ وذلك لتحسين الخدمات والارتقاء بجودة الطرق، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تُعد أحد أهم المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة النقل تنفّذ حزمة من المشروعات الكبرى في المنطقة الشرقية
سبق

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، العملَ في العديد من المشروعات بالمنطقة الشرقية، إضافة لعمليات الصيانة على الطرق التي تم إنشاؤها مسبقًا؛ حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق في المنطقة الشرقية 8416 كلم، منها 7428 كلم طرق قائمة تحت الصيانة، و998 كلم طرق تحت الإنشاء؛ فيما يبلغ عدد الجسور حوالى 400 جسر.

يأتي ذلك بما تتميز به المنطقة الشرقية بطبيعتها الخاصة وارتباط الطرق فيها مع الدول المجاورة للمملكة، مع تمركز مشاريع النفط والصناعات المرتبطة به ووقوع عدد من المنافذ البرية والبحرية بها.

ومن أهم الطرق في المنطقة الشرقية: (طريق أبو حدرية الذي يبلغ إجمالي طوله 328 كلم، وطريق الجبيل الذي يصل طوله لـ77 كلم، ودائري الدمام بطول 12.4 كلم، والطريق الدائري بمحافظة الأحساء الذي يُعد أطول طريق دائري بالمملكة بطول 102 كلم).

وتعمل الوزارة حاليًا على تنفيذ الطريق الإقليمي الرابط بين مدينة الجبيل الصناعية ومنفذ البطحاء، ويبلغ إجمالي طوله حوالى 284 كلم؛ حيث يمتد الطريق من مدينة الجبيل الصناعية حتى منفذ البطحاء، ويتقاطع مع طريق الدمام/ أبو حدرية، وطريق الدمام/ الرياض السريع، وطريق الظهران/ بقيق/ الهفوف، حتى طريق الظهران/ العقير/ سلوى البطحاء.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تسعى لتحسين جودة الطرق والوصول للمرتبة السادسة عالميًّا، في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م، مع الحفاظ على ريادة المملكة في ترابط شبكة الطرق؛ وذلك لتحسين الخدمات والارتقاء بجودة الطرق، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تُعد أحد أهم المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
05:46 PM

وزارة النقل تنفّذ حزمة من المشروعات الكبرى في المنطقة الشرقية

إجمالي أطوال الطرق 8416 كلم.. وعدد الجسور يصل إلى 400

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، العملَ في العديد من المشروعات بالمنطقة الشرقية، إضافة لعمليات الصيانة على الطرق التي تم إنشاؤها مسبقًا؛ حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق في المنطقة الشرقية 8416 كلم، منها 7428 كلم طرق قائمة تحت الصيانة، و998 كلم طرق تحت الإنشاء؛ فيما يبلغ عدد الجسور حوالى 400 جسر.

يأتي ذلك بما تتميز به المنطقة الشرقية بطبيعتها الخاصة وارتباط الطرق فيها مع الدول المجاورة للمملكة، مع تمركز مشاريع النفط والصناعات المرتبطة به ووقوع عدد من المنافذ البرية والبحرية بها.

ومن أهم الطرق في المنطقة الشرقية: (طريق أبو حدرية الذي يبلغ إجمالي طوله 328 كلم، وطريق الجبيل الذي يصل طوله لـ77 كلم، ودائري الدمام بطول 12.4 كلم، والطريق الدائري بمحافظة الأحساء الذي يُعد أطول طريق دائري بالمملكة بطول 102 كلم).

وتعمل الوزارة حاليًا على تنفيذ الطريق الإقليمي الرابط بين مدينة الجبيل الصناعية ومنفذ البطحاء، ويبلغ إجمالي طوله حوالى 284 كلم؛ حيث يمتد الطريق من مدينة الجبيل الصناعية حتى منفذ البطحاء، ويتقاطع مع طريق الدمام/ أبو حدرية، وطريق الدمام/ الرياض السريع، وطريق الظهران/ بقيق/ الهفوف، حتى طريق الظهران/ العقير/ سلوى البطحاء.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تسعى لتحسين جودة الطرق والوصول للمرتبة السادسة عالميًّا، في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م، مع الحفاظ على ريادة المملكة في ترابط شبكة الطرق؛ وذلك لتحسين الخدمات والارتقاء بجودة الطرق، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تُعد أحد أهم المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

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