النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد

أمطر فريق ليفربول شباك مضيفه مانشستر يونايتد بخماسية دون مقابل، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل "هاتريك" لفريقه في الدقائق 38 و45+5 و50 فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وأسهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر ونقطة أيضًا عن مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد
سبق

أمطر فريق ليفربول شباك مضيفه مانشستر يونايتد بخماسية دون مقابل، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل "هاتريك" لفريقه في الدقائق 38 و45+5 و50 فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وأسهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر ونقطة أيضًا عن مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
09:08 PM

"صلاح" يقود ليفربول لانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
909

أمطر فريق ليفربول شباك مضيفه مانشستر يونايتد بخماسية دون مقابل، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل "هاتريك" لفريقه في الدقائق 38 و45+5 و50 فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وأسهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر ونقطة أيضًا عن مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,000
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة