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الغذاء والدواء: لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"

قالت: غير مسجل لدى الهيئة ومجهول المصدر والمحتوى

قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنه لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"، حيث إن المنتج غير مسجل لدى #الغذاء_والدواء ومجهول المصدر والمحتوى.
ويأتي ذلك بعدما انتشرت مقاطع تدعي أنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام وغيرها، وادعى البعض أنه مرخص من الهيئة.

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الغذاء والدواء: لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"
سبق

قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنه لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"، حيث إن المنتج غير مسجل لدى #الغذاء_والدواء ومجهول المصدر والمحتوى.
ويأتي ذلك بعدما انتشرت مقاطع تدعي أنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام وغيرها، وادعى البعض أنه مرخص من الهيئة.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
04:08 PM

الغذاء والدواء: لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"

قالت: غير مسجل لدى الهيئة ومجهول المصدر والمحتوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنه لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"، حيث إن المنتج غير مسجل لدى #الغذاء_والدواء ومجهول المصدر والمحتوى.
ويأتي ذلك بعدما انتشرت مقاطع تدعي أنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام وغيرها، وادعى البعض أنه مرخص من الهيئة.

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