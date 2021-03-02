قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنه لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"، حيث إن المنتج غير مسجل لدى #الغذاء_والدواء ومجهول المصدر والمحتوى.
ويأتي ذلك بعدما انتشرت مقاطع تدعي أنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام وغيرها، وادعى البعض أنه مرخص من الهيئة.
الغذاء والدواء: لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"
قالت: غير مسجل لدى الهيئة ومجهول المصدر والمحتوى
قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنه لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"، حيث إن المنتج غير مسجل لدى #الغذاء_والدواء ومجهول المصدر والمحتوى.
ويأتي ذلك بعدما انتشرت مقاطع تدعي أنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام وغيرها، وادعى البعض أنه مرخص من الهيئة.
قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنه لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"، حيث إن المنتج غير مسجل لدى #الغذاء_والدواء ومجهول المصدر والمحتوى.
الغذاء والدواء: لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"
قالت: غير مسجل لدى الهيئة ومجهول المصدر والمحتوى
قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنه لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"، حيث إن المنتج غير مسجل لدى #الغذاء_والدواء ومجهول المصدر والمحتوى.
ويأتي ذلك بعدما انتشرت مقاطع تدعي أنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام وغيرها، وادعى البعض أنه مرخص من الهيئة.