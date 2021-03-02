قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنه لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"، حيث إن المنتج غير مسجل لدى #الغذاء_والدواء ومجهول المصدر والمحتوى. ويأتي ذلك بعدما انتشرت مقاطع تدعي أنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام وغيرها، وادعى البعض أنه مرخص من الهيئة.

الغذاء والدواء: لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-02 قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنه لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"، حيث إن المنتج غير مسجل لدى #الغذاء_والدواء ومجهول المصدر والمحتوى.

ويأتي ذلك بعدما انتشرت مقاطع تدعي أنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام وغيرها، وادعى البعض أنه مرخص من الهيئة.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442 04:08 PM

الغذاء والدواء: لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي" قالت: غير مسجل لدى الهيئة ومجهول المصدر والمحتوى





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قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنه لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"، حيث إن المنتج غير مسجل لدى #الغذاء_والدواء ومجهول المصدر والمحتوى.

ويأتي ذلك بعدما انتشرت مقاطع تدعي أنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام وغيرها، وادعى البعض أنه مرخص من الهيئة.