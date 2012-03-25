النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بأمر الملك.. تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني إلى 1 رمضان للابتدائية و6 رمضان للمتوسطة والثانوية

تحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية مواعيد الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر

انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وحرصاً منه ـ أيده الله ـ على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات بما ينعكس بشكل إيجابي على نتائجهم ومستوى أدائهم في الاختبارات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ

فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442هـ الموافق 13/ 4/ 2021م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10/ 9 /1442هـ الموافق 22/ 4/ 2021م.

وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6/ 9/ 1442هـ الموافق 18/ 4/ 2021 م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17/ 9/ 1442 الموافق 29/ 4 / 2021م، وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

أمر ملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بأمر الملك.. تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني إلى 1 رمضان للابتدائية و6 رمضان للمتوسطة والثانوية
سبق

انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وحرصاً منه ـ أيده الله ـ على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات بما ينعكس بشكل إيجابي على نتائجهم ومستوى أدائهم في الاختبارات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ

فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442هـ الموافق 13/ 4/ 2021م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10/ 9 /1442هـ الموافق 22/ 4/ 2021م.

وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6/ 9/ 1442هـ الموافق 18/ 4/ 2021 م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17/ 9/ 1442 الموافق 29/ 4 / 2021م، وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
07:07 PM
اخر تعديل
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
10:50 PM

بأمر الملك.. تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني إلى 1 رمضان للابتدائية و6 رمضان للمتوسطة والثانوية

تحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية مواعيد الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
44
62,564

انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وحرصاً منه ـ أيده الله ـ على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات بما ينعكس بشكل إيجابي على نتائجهم ومستوى أدائهم في الاختبارات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ

فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442هـ الموافق 13/ 4/ 2021م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10/ 9 /1442هـ الموافق 22/ 4/ 2021م.

وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6/ 9/ 1442هـ الموافق 18/ 4/ 2021 م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17/ 9/ 1442 الموافق 29/ 4 / 2021م، وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,508
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,564
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,803

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة