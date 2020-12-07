"الوطني للأرصاد" يبشّر بحالة مطرية جديدة.. هنا تهطل وهذه مواعيدها
أعلنها المركز اليوم وأكّد أنه سيصدر التقارير اللازمة لها لاحقاً
كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، اليوم، عن حالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله تعالى- من منتصف الأسبوع المقبل، وتستمر أياماً عدة على مناطق متعددة.
وقال المركز: الحالة تشمل مناطق: تبوك، والمدينة_المنوّرة ومكة المكرّمة (تشمل أجزاءها الساحلية)، كذلك على مناطق: #حائل، #الجوف، #الحدود_الشمالية، وشمال #الشرقية.
وأوضح المركز أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.
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"الوطني للأرصاد" يبشّر بحالة مطرية جديدة.. هنا تهطل وهذه مواعيدها
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-07
كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، اليوم، عن حالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله تعالى- من منتصف الأسبوع المقبل، وتستمر أياماً عدة على مناطق متعددة.
وقال المركز: الحالة تشمل مناطق: تبوك، والمدينة_المنوّرة ومكة المكرّمة (تشمل أجزاءها الساحلية)، كذلك على مناطق: #حائل، #الجوف، #الحدود_الشمالية، وشمال #الشرقية.
وأوضح المركز أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
12:51 PM
"الوطني للأرصاد" يبشّر بحالة مطرية جديدة.. هنا تهطل وهذه مواعيدها
أعلنها المركز اليوم وأكّد أنه سيصدر التقارير اللازمة لها لاحقاً
كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، اليوم، عن حالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله تعالى- من منتصف الأسبوع المقبل، وتستمر أياماً عدة على مناطق متعددة.
وقال المركز: الحالة تشمل مناطق: تبوك، والمدينة_المنوّرة ومكة المكرّمة (تشمل أجزاءها الساحلية)، كذلك على مناطق: #حائل، #الجوف، #الحدود_الشمالية، وشمال #الشرقية.
وأوضح المركز أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.