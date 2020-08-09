النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رمى به في طريق مجهول.. الأهلي يوجع الاتحاد ويسقطه بثنائية

في جولة (احفظ شعارك) الـ24 من الدوري

‏تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف ‏وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

‏أحرز عمر السومة الهدف الأول ‏ في اللقاء لصالح الأهلي عند الدقيقة 30 بعد أن أكمل كرة عائدة من حارس مرمى فريق الاتحاد ليودعها داخل الشباك.

‏وعند الدقيقة 41 تمكن اللاعب عبدالإله المالكي من إدراك هدف التعادل لصالح الاتحاد بعد أن تلقى تمريرة داخل المنطقة لتسكن الكرة في شباك حارس الأهلي.

‏وفي زمن الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 64 تمكن عمر السومة من إضافة هدف التقدم للأهلي بعد تلقيه كرة عرضية من اللاعب حسين عبدالغني ليضع الكرة على يمين حارس مرمى فريق الاتحاد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رمى به في طريق مجهول.. الأهلي يوجع الاتحاد ويسقطه بثنائية
سبق

‏تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف ‏وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

‏أحرز عمر السومة الهدف الأول ‏ في اللقاء لصالح الأهلي عند الدقيقة 30 بعد أن أكمل كرة عائدة من حارس مرمى فريق الاتحاد ليودعها داخل الشباك.

‏وعند الدقيقة 41 تمكن اللاعب عبدالإله المالكي من إدراك هدف التعادل لصالح الاتحاد بعد أن تلقى تمريرة داخل المنطقة لتسكن الكرة في شباك حارس الأهلي.

‏وفي زمن الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 64 تمكن عمر السومة من إضافة هدف التقدم للأهلي بعد تلقيه كرة عرضية من اللاعب حسين عبدالغني ليضع الكرة على يمين حارس مرمى فريق الاتحاد.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:10 PM

رمى به في طريق مجهول.. الأهلي يوجع الاتحاد ويسقطه بثنائية

في جولة (احفظ شعارك) الـ24 من الدوري

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
481

‏تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف ‏وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

‏أحرز عمر السومة الهدف الأول ‏ في اللقاء لصالح الأهلي عند الدقيقة 30 بعد أن أكمل كرة عائدة من حارس مرمى فريق الاتحاد ليودعها داخل الشباك.

‏وعند الدقيقة 41 تمكن اللاعب عبدالإله المالكي من إدراك هدف التعادل لصالح الاتحاد بعد أن تلقى تمريرة داخل المنطقة لتسكن الكرة في شباك حارس الأهلي.

‏وفي زمن الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 64 تمكن عمر السومة من إضافة هدف التقدم للأهلي بعد تلقيه كرة عرضية من اللاعب حسين عبدالغني ليضع الكرة على يمين حارس مرمى فريق الاتحاد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,780
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,209
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,037
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,519

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة