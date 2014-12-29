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جمعية الزهايمر تنظم برنامج "رد الجميل" لمقدمي الرعاية بالقصيم

برعاية "سبق".. ودعم من "مؤسسة سليمان العليان الخيرية"

تنظم الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر برعاية "سبق"، برنامج "رد الجميل"، في منطقة القصيم بعنيزة، خلال الفترة من 28 -30 ديسمبر 2020، من ٨ صباحًا، وحتى ١٢ ظهرًا.

جاء ذلك بدعم من الشريك الإستراتيجي مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية، بالتعاون مع الشريك الخيري جمعية واحة الوفاء بـ"عنيزة"، وشريك الاستضافة مؤسسة عبد العزيز بن محمد العوهلي الخيرية.

ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية على المهارات المختلفة، وتقدم البرنامج الأخصائية شادية باعلي، الحاصلة على البرنامج التدريبي الأول المعتمد من جامعة نيويورك.

وتضمن اليوم الأول للبرنامج تعريفًا شاملًا عن مرض الزهايمر ومراحله، صاحبه معرض حول معرفة الألم ومهارات النظافة الشخصية.

في حين يتضمن اليوم الثاني برنامج عمل وورشة حول التغذية والغذاء، وتعريف المرض، ويعقب ذلك تدريب حول العلاج التلطيفي.

أما اليوم الثالث من البرنامج فيتضمن ورشة عمل تدريبية عن مهارات التعامل مع الأمراض العشرة، بجانب تدريب حول ميكانيكيات الجسد لمقدمي الرعاية.

ويهدف البرنامج إلى رفع مهارات وقدرات مقدمي الرعاية الاجتماعية، للارتقاء بخدمات الرعاية المقدمة لمرضى الزهايمر وذويهم.

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمعية الزهايمر تنظم برنامج "رد الجميل" لمقدمي الرعاية بالقصيم
سبق

تنظم الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر برعاية "سبق"، برنامج "رد الجميل"، في منطقة القصيم بعنيزة، خلال الفترة من 28 -30 ديسمبر 2020، من ٨ صباحًا، وحتى ١٢ ظهرًا.

جاء ذلك بدعم من الشريك الإستراتيجي مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية، بالتعاون مع الشريك الخيري جمعية واحة الوفاء بـ"عنيزة"، وشريك الاستضافة مؤسسة عبد العزيز بن محمد العوهلي الخيرية.

ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية على المهارات المختلفة، وتقدم البرنامج الأخصائية شادية باعلي، الحاصلة على البرنامج التدريبي الأول المعتمد من جامعة نيويورك.

وتضمن اليوم الأول للبرنامج تعريفًا شاملًا عن مرض الزهايمر ومراحله، صاحبه معرض حول معرفة الألم ومهارات النظافة الشخصية.

في حين يتضمن اليوم الثاني برنامج عمل وورشة حول التغذية والغذاء، وتعريف المرض، ويعقب ذلك تدريب حول العلاج التلطيفي.

أما اليوم الثالث من البرنامج فيتضمن ورشة عمل تدريبية عن مهارات التعامل مع الأمراض العشرة، بجانب تدريب حول ميكانيكيات الجسد لمقدمي الرعاية.

ويهدف البرنامج إلى رفع مهارات وقدرات مقدمي الرعاية الاجتماعية، للارتقاء بخدمات الرعاية المقدمة لمرضى الزهايمر وذويهم.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
06:23 PM

جمعية الزهايمر تنظم برنامج "رد الجميل" لمقدمي الرعاية بالقصيم

برعاية "سبق".. ودعم من "مؤسسة سليمان العليان الخيرية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر برعاية "سبق"، برنامج "رد الجميل"، في منطقة القصيم بعنيزة، خلال الفترة من 28 -30 ديسمبر 2020، من ٨ صباحًا، وحتى ١٢ ظهرًا.

جاء ذلك بدعم من الشريك الإستراتيجي مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية، بالتعاون مع الشريك الخيري جمعية واحة الوفاء بـ"عنيزة"، وشريك الاستضافة مؤسسة عبد العزيز بن محمد العوهلي الخيرية.

ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية على المهارات المختلفة، وتقدم البرنامج الأخصائية شادية باعلي، الحاصلة على البرنامج التدريبي الأول المعتمد من جامعة نيويورك.

وتضمن اليوم الأول للبرنامج تعريفًا شاملًا عن مرض الزهايمر ومراحله، صاحبه معرض حول معرفة الألم ومهارات النظافة الشخصية.

في حين يتضمن اليوم الثاني برنامج عمل وورشة حول التغذية والغذاء، وتعريف المرض، ويعقب ذلك تدريب حول العلاج التلطيفي.

أما اليوم الثالث من البرنامج فيتضمن ورشة عمل تدريبية عن مهارات التعامل مع الأمراض العشرة، بجانب تدريب حول ميكانيكيات الجسد لمقدمي الرعاية.

ويهدف البرنامج إلى رفع مهارات وقدرات مقدمي الرعاية الاجتماعية، للارتقاء بخدمات الرعاية المقدمة لمرضى الزهايمر وذويهم.

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