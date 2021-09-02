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جمعية "أجياد" للدعوة ومؤسسة "العنقري" الخيرية تُوَقّعان شراكة لتنفيذ مشروع "مقتدون"

يُعنى بإنتاج أفلام قصيرة تعالج بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون

وقّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد بمكة المكرمة اتفاقية شراكة مع مؤسسة إبراهيم العنقري الخيرية، لتنفيذ مشروع مقتدون الذي يُعنى بإنتاج أفلام قصيرة تعالج بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة بصيغة انيميشن.

ومثّل جمعية أجياد للدعوة في الاتفاقية فضيلة نائب رئيس المجلس الدكتور عصام بن هاشم الجفري، حيث مثّل مؤسسة إبراهيم العنقري الخيرية سعادة الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري، عضو مجلس الأمناء والمدير التنفيذي في المؤسسة.

من جهته بيّن الدكتور عصام الجفري أن مشروع "مقتدون" يسهم في التخفيف من الظواهر والسلوكيات الخاطئة التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون من خلال إظهار الجانب الإيجابي لها وتعزيز القيم الإسلامية في نفوسهم بإنتاج أفلام انيميشن تبين السلوك الصحيح، منطلقاً من رسالة المملكة السامية التي وضعت خدمة ضيوف الرحمن ضمن أولوياتها.

وفي الختام رفع "الجفري"، الشكر والثناء لمؤسسة إبراهيم العنقري الخيرية على دعمها المتواصل ومساهمتها في إطلاق هذا المشروع المبارك والذي يخدم أغلى وفد وهم ضيوف الرحمن في أقدس بلد مكة المكرمة, سائلاً الله أن يجزيهم خيراً على مساهماتهم للارتقاء في خدمة ضيوف الرحمن.


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جمعية "أجياد" للدعوة ومؤسسة "العنقري" الخيرية تُوَقّعان شراكة لتنفيذ مشروع "مقتدون"
سبق

وقّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد بمكة المكرمة اتفاقية شراكة مع مؤسسة إبراهيم العنقري الخيرية، لتنفيذ مشروع مقتدون الذي يُعنى بإنتاج أفلام قصيرة تعالج بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة بصيغة انيميشن.

ومثّل جمعية أجياد للدعوة في الاتفاقية فضيلة نائب رئيس المجلس الدكتور عصام بن هاشم الجفري، حيث مثّل مؤسسة إبراهيم العنقري الخيرية سعادة الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري، عضو مجلس الأمناء والمدير التنفيذي في المؤسسة.

من جهته بيّن الدكتور عصام الجفري أن مشروع "مقتدون" يسهم في التخفيف من الظواهر والسلوكيات الخاطئة التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون من خلال إظهار الجانب الإيجابي لها وتعزيز القيم الإسلامية في نفوسهم بإنتاج أفلام انيميشن تبين السلوك الصحيح، منطلقاً من رسالة المملكة السامية التي وضعت خدمة ضيوف الرحمن ضمن أولوياتها.

وفي الختام رفع "الجفري"، الشكر والثناء لمؤسسة إبراهيم العنقري الخيرية على دعمها المتواصل ومساهمتها في إطلاق هذا المشروع المبارك والذي يخدم أغلى وفد وهم ضيوف الرحمن في أقدس بلد مكة المكرمة, سائلاً الله أن يجزيهم خيراً على مساهماتهم للارتقاء في خدمة ضيوف الرحمن.


02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
12:01 AM

جمعية "أجياد" للدعوة ومؤسسة "العنقري" الخيرية تُوَقّعان شراكة لتنفيذ مشروع "مقتدون"

يُعنى بإنتاج أفلام قصيرة تعالج بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد بمكة المكرمة اتفاقية شراكة مع مؤسسة إبراهيم العنقري الخيرية، لتنفيذ مشروع مقتدون الذي يُعنى بإنتاج أفلام قصيرة تعالج بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة بصيغة انيميشن.

ومثّل جمعية أجياد للدعوة في الاتفاقية فضيلة نائب رئيس المجلس الدكتور عصام بن هاشم الجفري، حيث مثّل مؤسسة إبراهيم العنقري الخيرية سعادة الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري، عضو مجلس الأمناء والمدير التنفيذي في المؤسسة.

من جهته بيّن الدكتور عصام الجفري أن مشروع "مقتدون" يسهم في التخفيف من الظواهر والسلوكيات الخاطئة التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون من خلال إظهار الجانب الإيجابي لها وتعزيز القيم الإسلامية في نفوسهم بإنتاج أفلام انيميشن تبين السلوك الصحيح، منطلقاً من رسالة المملكة السامية التي وضعت خدمة ضيوف الرحمن ضمن أولوياتها.

وفي الختام رفع "الجفري"، الشكر والثناء لمؤسسة إبراهيم العنقري الخيرية على دعمها المتواصل ومساهمتها في إطلاق هذا المشروع المبارك والذي يخدم أغلى وفد وهم ضيوف الرحمن في أقدس بلد مكة المكرمة, سائلاً الله أن يجزيهم خيراً على مساهماتهم للارتقاء في خدمة ضيوف الرحمن.


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