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السفير العريفي يبحث مع مفوض إدارة الأزمات سبل الدعم الإنساني لليمن

تبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالتنسيق بين المملكة والاتحاد الأوروبي

التقى رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، بالمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيش لينارسيش.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالدعم الإنساني، والحاجة إلى التنسيق بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في إدارة الموقف الإنساني في اليمن وفي غيرها من المناطق.

بروكسل السعودية الاتحاد الأوروبي رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير العريفي يبحث مع مفوض إدارة الأزمات سبل الدعم الإنساني لليمن
سبق

التقى رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، بالمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيش لينارسيش.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالدعم الإنساني، والحاجة إلى التنسيق بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في إدارة الموقف الإنساني في اليمن وفي غيرها من المناطق.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:58 PM

السفير العريفي يبحث مع مفوض إدارة الأزمات سبل الدعم الإنساني لليمن

تبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالتنسيق بين المملكة والاتحاد الأوروبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بروكسل
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التقى رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، بالمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيش لينارسيش.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالدعم الإنساني، والحاجة إلى التنسيق بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في إدارة الموقف الإنساني في اليمن وفي غيرها من المناطق.

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