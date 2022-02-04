التقى رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، بالمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيش لينارسيش. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالدعم الإنساني، والحاجة إلى التنسيق بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في إدارة الموقف الإنساني في اليمن وفي غيرها من المناطق.

السفير العريفي يبحث مع مفوض إدارة الأزمات سبل الدعم الإنساني لليمن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-04 التقى رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، بالمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيش لينارسيش.



وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالدعم الإنساني، والحاجة إلى التنسيق بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في إدارة الموقف الإنساني في اليمن وفي غيرها من المناطق.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443 08:58 PM

السفير العريفي يبحث مع مفوض إدارة الأزمات سبل الدعم الإنساني لليمن تبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالتنسيق بين المملكة والاتحاد الأوروبي





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التقى رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، بالمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيش لينارسيش.



وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالدعم الإنساني، والحاجة إلى التنسيق بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في إدارة الموقف الإنساني في اليمن وفي غيرها من المناطق.