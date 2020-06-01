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مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يعالج البروستات بتقنية التبخير الحراري "ريزيوم"

لمريض يبلغ من العمر ثلاثة وستين عامًا كان يعاني من تضخمها.. جديدة ومرخصة

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي، في إجراء عملية تبخير حراري للبروستاتا بتقنية حديثة تدعى (ريزيوم) لمريض يبلغ من العمر ثلاثة وستين عامًا، كان يعاني من تضخم في البروستات، نتج عنه صعوبة وألم أثناء التبول والإحساس بعدم إفراغ المثانة بعد التبول.

وفور وصول المريض للمستشفى تم إجراء الكشف السريري للمريض، وبمراجعة تاريخه المرضي وإجراء عدد من الفحوصات المخبرية والأشعة الصوتية، تَبَيّن وجود تضخم حميد بالبروستات سبّب له كثرة التبول وحُرقة في البول مع سلس بولي وتقطع للنوم بسبب كثرة التبول الليلي. وبالرغم من تردده طوال السنوات الماضية على المستشفيات وتناوله للعديد من الأدوية؛ إلا أنها لم تكن ذات جدوى أو فاعلية لحالته المرضية، ولم يكن أمامه سوى عمل الجراحة التقليدية عن طريق كحت البروستات وما تسببه من مضاعفات، قد تصل في بعض الحالات إلى التأثير السلبي على القدرة الجنسية. وهذا ما تَطَلب الاستغناء عن الطرق التقليدية والعمل بهذه التقنية الحديثة والتي كان لها التأثير الإيجابي على صحة وسلامة المريض.

حيث تم تجهيز المريض للجراحة بتقنية التبخير الحراري للبروستاتا وهي تقنية جديده مرخصة من هيئات الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية والسعودية، وتم إجراء العملية تحت التخدير البسيط، واستغرقت 10 دقائق تم خلالها حقن البخار في أماكن متفرقة بالبروستاتا، عن طريق منظار الإحليل مع وضع قسطرة مؤقتة، دون الحاجة للشق الجراحي أو الكحت وفتح البطن كما هو معتاد بالطرق التقليدية. وقد تكللت‎ العملية -ولله الحمد- بنجاح تام وبدون أية مضاعفات، أو تأثيرات سلبية على الخصوبة والقدرة الجنسية للمريض، وقد خرج المريض من المستشفى في نفس اليوم؛ إذ إنها تُعَد من عمليات اليوم الواحد، وبعد أسبوع تمت إزالة القسطرة بعد أن تحسنت حالة المريض تمامًا.

يُذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي قد نجح في الحصول مجددًا على ثقة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنشآت الصحية JCI، لتضاف لسجل الجوائز والاعتماد المحلية والدولية والتي من أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يعالج البروستات بتقنية التبخير الحراري "ريزيوم"
سبق

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي، في إجراء عملية تبخير حراري للبروستاتا بتقنية حديثة تدعى (ريزيوم) لمريض يبلغ من العمر ثلاثة وستين عامًا، كان يعاني من تضخم في البروستات، نتج عنه صعوبة وألم أثناء التبول والإحساس بعدم إفراغ المثانة بعد التبول.

وفور وصول المريض للمستشفى تم إجراء الكشف السريري للمريض، وبمراجعة تاريخه المرضي وإجراء عدد من الفحوصات المخبرية والأشعة الصوتية، تَبَيّن وجود تضخم حميد بالبروستات سبّب له كثرة التبول وحُرقة في البول مع سلس بولي وتقطع للنوم بسبب كثرة التبول الليلي. وبالرغم من تردده طوال السنوات الماضية على المستشفيات وتناوله للعديد من الأدوية؛ إلا أنها لم تكن ذات جدوى أو فاعلية لحالته المرضية، ولم يكن أمامه سوى عمل الجراحة التقليدية عن طريق كحت البروستات وما تسببه من مضاعفات، قد تصل في بعض الحالات إلى التأثير السلبي على القدرة الجنسية. وهذا ما تَطَلب الاستغناء عن الطرق التقليدية والعمل بهذه التقنية الحديثة والتي كان لها التأثير الإيجابي على صحة وسلامة المريض.

حيث تم تجهيز المريض للجراحة بتقنية التبخير الحراري للبروستاتا وهي تقنية جديده مرخصة من هيئات الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية والسعودية، وتم إجراء العملية تحت التخدير البسيط، واستغرقت 10 دقائق تم خلالها حقن البخار في أماكن متفرقة بالبروستاتا، عن طريق منظار الإحليل مع وضع قسطرة مؤقتة، دون الحاجة للشق الجراحي أو الكحت وفتح البطن كما هو معتاد بالطرق التقليدية. وقد تكللت‎ العملية -ولله الحمد- بنجاح تام وبدون أية مضاعفات، أو تأثيرات سلبية على الخصوبة والقدرة الجنسية للمريض، وقد خرج المريض من المستشفى في نفس اليوم؛ إذ إنها تُعَد من عمليات اليوم الواحد، وبعد أسبوع تمت إزالة القسطرة بعد أن تحسنت حالة المريض تمامًا.

يُذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي قد نجح في الحصول مجددًا على ثقة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنشآت الصحية JCI، لتضاف لسجل الجوائز والاعتماد المحلية والدولية والتي من أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:55 PM

مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يعالج البروستات بتقنية التبخير الحراري "ريزيوم"

لمريض يبلغ من العمر ثلاثة وستين عامًا كان يعاني من تضخمها.. جديدة ومرخصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي، في إجراء عملية تبخير حراري للبروستاتا بتقنية حديثة تدعى (ريزيوم) لمريض يبلغ من العمر ثلاثة وستين عامًا، كان يعاني من تضخم في البروستات، نتج عنه صعوبة وألم أثناء التبول والإحساس بعدم إفراغ المثانة بعد التبول.

وفور وصول المريض للمستشفى تم إجراء الكشف السريري للمريض، وبمراجعة تاريخه المرضي وإجراء عدد من الفحوصات المخبرية والأشعة الصوتية، تَبَيّن وجود تضخم حميد بالبروستات سبّب له كثرة التبول وحُرقة في البول مع سلس بولي وتقطع للنوم بسبب كثرة التبول الليلي. وبالرغم من تردده طوال السنوات الماضية على المستشفيات وتناوله للعديد من الأدوية؛ إلا أنها لم تكن ذات جدوى أو فاعلية لحالته المرضية، ولم يكن أمامه سوى عمل الجراحة التقليدية عن طريق كحت البروستات وما تسببه من مضاعفات، قد تصل في بعض الحالات إلى التأثير السلبي على القدرة الجنسية. وهذا ما تَطَلب الاستغناء عن الطرق التقليدية والعمل بهذه التقنية الحديثة والتي كان لها التأثير الإيجابي على صحة وسلامة المريض.

حيث تم تجهيز المريض للجراحة بتقنية التبخير الحراري للبروستاتا وهي تقنية جديده مرخصة من هيئات الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية والسعودية، وتم إجراء العملية تحت التخدير البسيط، واستغرقت 10 دقائق تم خلالها حقن البخار في أماكن متفرقة بالبروستاتا، عن طريق منظار الإحليل مع وضع قسطرة مؤقتة، دون الحاجة للشق الجراحي أو الكحت وفتح البطن كما هو معتاد بالطرق التقليدية. وقد تكللت‎ العملية -ولله الحمد- بنجاح تام وبدون أية مضاعفات، أو تأثيرات سلبية على الخصوبة والقدرة الجنسية للمريض، وقد خرج المريض من المستشفى في نفس اليوم؛ إذ إنها تُعَد من عمليات اليوم الواحد، وبعد أسبوع تمت إزالة القسطرة بعد أن تحسنت حالة المريض تمامًا.

يُذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي قد نجح في الحصول مجددًا على ثقة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنشآت الصحية JCI، لتضاف لسجل الجوائز والاعتماد المحلية والدولية والتي من أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.

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