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الخيل الأمريكية تحط رحالها في الرياض للمواجهة الكبرى على "كأس السعودية"

تبلغ جائزته 20 مليون دولار وتجري فعالياته في 20 من فبراير الحالي

حطت الخيل الأمريكية "تشارلاتان" و"نيكس قو" و"ماكس بلاير" و"سليبي ايز تود" و"تاسيتوس"، مساء اليوم، رحالها على أرض مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، كأول الجياد الواصلة للمشاركة في أغلى سباقات العالم (كأس السعودية)، والذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار، وستجري فعالياته في 20 من فبراير الحالي، على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية على مسافة 1800 متر في الشوط الثامن والأخير من الأمسية الذهبية، والتي ستكون مشاركتها من خلال عددٍ من المنافسات لمختلف الخيل وعلى مختلف المسافات.

وتبرز مشاركة الخيل الأمريكية في السباق الكبير من خلالها مستوياتها الكبيرة التي ظهرت بها في مشوارها في السباقات الماضية، إذ تعد من صفوة خيول السرعة على المستوى العالمي، ويأتي الجواد " تشارلاتان " بطل سباق ماليبو للفئة الأولى، و"نيكس قو" بطل سباق البيجاسيوس للفئة الأولى تحت أنظار ومراقبة المتابعين والمنافسين أيضًا؛ لما يملكانه من إمكانات كبيرة تتناسب مع مسافة السباق، خصوصًا المستوى والجودة العالية لأرضية الرملية لميدان الملك عبدالعزيز، والتي تتشابه إلى حد كبير بأرضيات المضامير الأمريكية.

وكان فريق المحجر الدولي للخيل المشاركة في البطولة، تحت إشراف اللجنة المنظمة لكأس السعودية، أنهى كل استعدادات استضافة الخيل الزائرة، من خلال إسطبلات خاصة ومضمار للتدريب خاص، وفريق فني متكامل للوقوف على احتياجات كل الخيل المشاركة، فيما تشير المصادر إلى تتابع وصول بقية الخيل من جميع الدول ابتداءً من يوم غدٍ الخميس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الخيل الأمريكية تحط رحالها في الرياض للمواجهة الكبرى على "كأس السعودية"
سبق

حطت الخيل الأمريكية "تشارلاتان" و"نيكس قو" و"ماكس بلاير" و"سليبي ايز تود" و"تاسيتوس"، مساء اليوم، رحالها على أرض مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، كأول الجياد الواصلة للمشاركة في أغلى سباقات العالم (كأس السعودية)، والذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار، وستجري فعالياته في 20 من فبراير الحالي، على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية على مسافة 1800 متر في الشوط الثامن والأخير من الأمسية الذهبية، والتي ستكون مشاركتها من خلال عددٍ من المنافسات لمختلف الخيل وعلى مختلف المسافات.

وتبرز مشاركة الخيل الأمريكية في السباق الكبير من خلالها مستوياتها الكبيرة التي ظهرت بها في مشوارها في السباقات الماضية، إذ تعد من صفوة خيول السرعة على المستوى العالمي، ويأتي الجواد " تشارلاتان " بطل سباق ماليبو للفئة الأولى، و"نيكس قو" بطل سباق البيجاسيوس للفئة الأولى تحت أنظار ومراقبة المتابعين والمنافسين أيضًا؛ لما يملكانه من إمكانات كبيرة تتناسب مع مسافة السباق، خصوصًا المستوى والجودة العالية لأرضية الرملية لميدان الملك عبدالعزيز، والتي تتشابه إلى حد كبير بأرضيات المضامير الأمريكية.

وكان فريق المحجر الدولي للخيل المشاركة في البطولة، تحت إشراف اللجنة المنظمة لكأس السعودية، أنهى كل استعدادات استضافة الخيل الزائرة، من خلال إسطبلات خاصة ومضمار للتدريب خاص، وفريق فني متكامل للوقوف على احتياجات كل الخيل المشاركة، فيما تشير المصادر إلى تتابع وصول بقية الخيل من جميع الدول ابتداءً من يوم غدٍ الخميس.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
09:33 PM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
12:29 AM

الخيل الأمريكية تحط رحالها في الرياض للمواجهة الكبرى على "كأس السعودية"

تبلغ جائزته 20 مليون دولار وتجري فعالياته في 20 من فبراير الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حطت الخيل الأمريكية "تشارلاتان" و"نيكس قو" و"ماكس بلاير" و"سليبي ايز تود" و"تاسيتوس"، مساء اليوم، رحالها على أرض مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، كأول الجياد الواصلة للمشاركة في أغلى سباقات العالم (كأس السعودية)، والذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار، وستجري فعالياته في 20 من فبراير الحالي، على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية على مسافة 1800 متر في الشوط الثامن والأخير من الأمسية الذهبية، والتي ستكون مشاركتها من خلال عددٍ من المنافسات لمختلف الخيل وعلى مختلف المسافات.

وتبرز مشاركة الخيل الأمريكية في السباق الكبير من خلالها مستوياتها الكبيرة التي ظهرت بها في مشوارها في السباقات الماضية، إذ تعد من صفوة خيول السرعة على المستوى العالمي، ويأتي الجواد " تشارلاتان " بطل سباق ماليبو للفئة الأولى، و"نيكس قو" بطل سباق البيجاسيوس للفئة الأولى تحت أنظار ومراقبة المتابعين والمنافسين أيضًا؛ لما يملكانه من إمكانات كبيرة تتناسب مع مسافة السباق، خصوصًا المستوى والجودة العالية لأرضية الرملية لميدان الملك عبدالعزيز، والتي تتشابه إلى حد كبير بأرضيات المضامير الأمريكية.

وكان فريق المحجر الدولي للخيل المشاركة في البطولة، تحت إشراف اللجنة المنظمة لكأس السعودية، أنهى كل استعدادات استضافة الخيل الزائرة، من خلال إسطبلات خاصة ومضمار للتدريب خاص، وفريق فني متكامل للوقوف على احتياجات كل الخيل المشاركة، فيما تشير المصادر إلى تتابع وصول بقية الخيل من جميع الدول ابتداءً من يوم غدٍ الخميس.

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