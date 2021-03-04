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رئاسة الحرمين تدشن الركن التوعوي لأهمية أخذ لقاح كورونا

"الزهراني": سيحوي عدداً من المنشورات والمطويات التوجيهية

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع المديرية العامة للصحة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة التوعية الصحية أمس، الركن التوعوي لأهمية أخذ لقاح فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوعية منسوبيها بأهمية أخذ لقاح فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقاية وضمان تحقيق التباعد الاجتماعي في التعاملات الإدارية بين الموظفين.

وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات حسن الزهراني أن الركن التوعوي يجيب عن الاستفسارات الخاصة باللقاح، وآلية التسجيل في تطبيق "صحتي" ومدى الاستفادة القصوى من اللقاح.

وأشار إلى أن الركن يحوي عدداً من المنشورات والمطويات التوجيهية، وعدداً من الإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء الدخول للمسجد الحرام وأداء العمرة.

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رئاسة الحرمين تدشن الركن التوعوي لأهمية أخذ لقاح كورونا
سبق

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع المديرية العامة للصحة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة التوعية الصحية أمس، الركن التوعوي لأهمية أخذ لقاح فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوعية منسوبيها بأهمية أخذ لقاح فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقاية وضمان تحقيق التباعد الاجتماعي في التعاملات الإدارية بين الموظفين.

وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات حسن الزهراني أن الركن التوعوي يجيب عن الاستفسارات الخاصة باللقاح، وآلية التسجيل في تطبيق "صحتي" ومدى الاستفادة القصوى من اللقاح.

وأشار إلى أن الركن يحوي عدداً من المنشورات والمطويات التوجيهية، وعدداً من الإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء الدخول للمسجد الحرام وأداء العمرة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
12:46 PM

رئاسة الحرمين تدشن الركن التوعوي لأهمية أخذ لقاح كورونا

"الزهراني": سيحوي عدداً من المنشورات والمطويات التوجيهية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع المديرية العامة للصحة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة التوعية الصحية أمس، الركن التوعوي لأهمية أخذ لقاح فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوعية منسوبيها بأهمية أخذ لقاح فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقاية وضمان تحقيق التباعد الاجتماعي في التعاملات الإدارية بين الموظفين.

وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات حسن الزهراني أن الركن التوعوي يجيب عن الاستفسارات الخاصة باللقاح، وآلية التسجيل في تطبيق "صحتي" ومدى الاستفادة القصوى من اللقاح.

وأشار إلى أن الركن يحوي عدداً من المنشورات والمطويات التوجيهية، وعدداً من الإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء الدخول للمسجد الحرام وأداء العمرة.

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