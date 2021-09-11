إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاقه بسبب الأمطار

في كلا الاتجاهين

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه مساء اليوم، احترازيًا إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وتم إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن نبهت الجهات المعنيّة قبلها إلى إغلاقه، وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

.....................................

تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة

إغلاق طريق الهدا بمحافظة الطائف احترازيًّا بسبب الأمطار

أغلقت الجهات المعنية طريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين احترازيًّا؛ بسبب هطول الأمطار.

يأتي إغلاق طريق الهدا احترازيًّا بعد الأمطار التي شهدتها محافظة الطائف منذ ظهر اليوم، وحتى الآن؛ حيث تراوحت الأمطار بين غزيرة إلى متوسطة.