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"اعرف أرقامك" .. معرض للتوعية بالأمراض المزمنة نظمه مستشفى أبها للولادة والأطفال

تضمن ركنًا  لقياس سكر الدم وحساب كتلة الجسم وتقديم الاستشارات العلاجية للزوار

نظم مستشفى أبها للولادة والأطفال معرض "اعرف أرقامك" في الراشد مول لمدة يومين بهدف توعية شرائح المجتمع لرفع نسبة الوعي لديهم بالأمراض المزمنة وخفض معدلاتها عبر الأرقام الصحية المهمة تشمل (معدل السكر في الدم - ضغط الدم - كتلة الجسم - محيط الخصر).

وتضمن المعرض ركنًا لقياس العلامات الحيوية ومعدل السكر في الدم وكذلك حساب كتلة الجسم لجميع الزوار، إلى جانب تقديم استشارات من قِبل اختصاصيات التغذية العلاجية وبعض الاستشارات العامة من قِبل الأطباء.

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"اعرف أرقامك" .. معرض للتوعية بالأمراض المزمنة نظمه مستشفى أبها للولادة والأطفال
سبق

نظم مستشفى أبها للولادة والأطفال معرض "اعرف أرقامك" في الراشد مول لمدة يومين بهدف توعية شرائح المجتمع لرفع نسبة الوعي لديهم بالأمراض المزمنة وخفض معدلاتها عبر الأرقام الصحية المهمة تشمل (معدل السكر في الدم - ضغط الدم - كتلة الجسم - محيط الخصر).

وتضمن المعرض ركنًا لقياس العلامات الحيوية ومعدل السكر في الدم وكذلك حساب كتلة الجسم لجميع الزوار، إلى جانب تقديم استشارات من قِبل اختصاصيات التغذية العلاجية وبعض الاستشارات العامة من قِبل الأطباء.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
12:55 AM

"اعرف أرقامك" .. معرض للتوعية بالأمراض المزمنة نظمه مستشفى أبها للولادة والأطفال

تضمن ركنًا  لقياس سكر الدم وحساب كتلة الجسم وتقديم الاستشارات العلاجية للزوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نظم مستشفى أبها للولادة والأطفال معرض "اعرف أرقامك" في الراشد مول لمدة يومين بهدف توعية شرائح المجتمع لرفع نسبة الوعي لديهم بالأمراض المزمنة وخفض معدلاتها عبر الأرقام الصحية المهمة تشمل (معدل السكر في الدم - ضغط الدم - كتلة الجسم - محيط الخصر).

وتضمن المعرض ركنًا لقياس العلامات الحيوية ومعدل السكر في الدم وكذلك حساب كتلة الجسم لجميع الزوار، إلى جانب تقديم استشارات من قِبل اختصاصيات التغذية العلاجية وبعض الاستشارات العامة من قِبل الأطباء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,957
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,024
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,603
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,516

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