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هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي يعلن تخفيض راتبه بسبب "كورونا"

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تخفيض راتبه خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا .

ونشر رينارد تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "قررت المشاركة على مستواي في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي".

وتابع: "لقد بادرت بهذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".

يشار أن المدرب الفرنسي هيرفي رينار تولى تدريب المنتخب الأول في الصيف الفائت خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي انتهى تعاقده عقب كأس آسيا الأخيرة في الإمارات.

فيروس كورونا الجديد المنتخب السعودي هيرفي رينارد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي يعلن تخفيض راتبه بسبب "كورونا"
سبق

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تخفيض راتبه خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا .

ونشر رينارد تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "قررت المشاركة على مستواي في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي".

وتابع: "لقد بادرت بهذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".

يشار أن المدرب الفرنسي هيرفي رينار تولى تدريب المنتخب الأول في الصيف الفائت خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي انتهى تعاقده عقب كأس آسيا الأخيرة في الإمارات.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
08:37 PM

هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي يعلن تخفيض راتبه بسبب "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تخفيض راتبه خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا .

ونشر رينارد تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "قررت المشاركة على مستواي في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي".

وتابع: "لقد بادرت بهذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".

يشار أن المدرب الفرنسي هيرفي رينار تولى تدريب المنتخب الأول في الصيف الفائت خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي انتهى تعاقده عقب كأس آسيا الأخيرة في الإمارات.

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