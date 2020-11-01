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شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع باستراحة العقيق المخالف للائحة التجمعات

تطبيق العقوبة بحقه وحق صاحب المنشأة وجميع مَن حضر

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، العميد سعد بن صالح طراد، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق دون التقيُّد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك أحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد تم تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وهو مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل مَن حضر.

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شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع باستراحة العقيق المخالف للائحة التجمعات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، العميد سعد بن صالح طراد، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق دون التقيُّد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك أحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد تم تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وهو مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل مَن حضر.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
10:56 PM
اخر تعديل
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
12:25 AM

شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع باستراحة العقيق المخالف للائحة التجمعات

تطبيق العقوبة بحقه وحق صاحب المنشأة وجميع مَن حضر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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3,054

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، العميد سعد بن صالح طراد، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق دون التقيُّد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك أحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد تم تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وهو مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل مَن حضر.

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