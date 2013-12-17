3 مباريات في افتتاح الجولة الثامنة من بطولة دوري المناطق السعودي للسيدات

تنطلق اليوم الجمعة الجولة الثامنة من بطولة دوري المناطق السعودي للسيدات بإقامة ثلاث مباريات نتائجها سترسم ملامح المنافسة على خطف بطاقة التأهل لبطولة المملكة المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتقام منافسات الجولة على مدار يومين للمنطقتين الوسطى والغربية، لاسيما بعد أن توج نادي "شعلة الشرقية" بدرع المنطقة الشرقية وضمن بذلك التواجد في بطولة المملكة رفقة وصيفه فريق "المملكة النسائي".

حيث يقص فريقا سما ثالث الترتيب والهمة متذيل الجدول مباريات الجولة حين يلتقيان على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض، فيما يلاقي التحدي ثاني الترتيب نظيره اتحاد الرياض صاحب المركز الرابع على ذات الملعب، وفي آخر مباريات اليوم يواجه المتصدر فريق اليمامة نظيره السهام الزرقاء خامس الترتيب.

وتستكمل غداً منافسات الجولة بإقامة ثلاث مباريات من دوري المنطقة الغربية، حيث تقام جميعها على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

في أول المباريات يواجه الليث الأبيض خامس الترتيب نظيره فريق مراس الثالث ، في حين يقابل نسور جدة المتصدر فريق اتحاد القوة الرابع وتختتم مباريات الجولة بمواجهة تجمع الكرة المشتعلة متذيل جدول الترتيب مع العاصفة الوصيف.