زوج يقتل زوجته طعنًا ويصيب والدَيْها بالطائف

في جريمة بشعة.. والجاني سلَّم نفسه للشرطة

شهدت "الطائف" اليوم وقوع جريمة بشعة، تمثلت في مقتل زوجة طعنًا على يد زوجها، كما أُصيب والدها ووالدتها بطعنات؛ ونقلهما الهلال الأحمر للمستشفى.

وتبيِّن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من مصادرها وجود خلافات مسبقة بين الزوج وزوجته؛ فاختارت الزوجة العودة لمنزل والدها الكائن بأحد الأحياء داخل الطائف، لكن الزوج حضر إليها، وفاجأها بطعنات عدة بواسطة "سكين"؛ فتوفيت فورًا.

وفيما كان والداها يحاولان إنقاذها تعرَّضا أيضًا لطعنات متفرقة، كان الأصعب منها من نصيب الأب. كما تعرَّضت الأُم لإصابة في يدها؛ ونُقلا إثر ذلك للمستشفى.

وذكرت المصادر أن الزوج القاتل سلَّم نفسه لأحد مراكز الشرطة داخل الطائف، التي بدورها استوقفته لحين إحالته مع أوراق القضية لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



