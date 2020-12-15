النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"برنت" قُرب الـ50 دولارًا.. تراجع بأسعار النفط في تعاملات الثلاثاء

مخاوف حول تعافي الطلب في ظل اتجاه دول أوروبية لتشديد قيود الإغلاق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام، في ظل اتجاه عدد من الدول الأوروبية لتشديد قيود الإغلاق مع زيادة إصابات "كورونا".

وخفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 2021 بمقدار 0.35 مليون برميل يوميًّا عن التقديرات السابقة، وتتوقع نموه بنحو 5.90 ملايين برميل يوميًّا.

فيما قررت العاصمة البريطانية لندن، تشديد القيود على مواعيد إغلاق المطاعم، كما أعلنت إيطاليا أنها تدرس فرض مزيد من القيود خلال عطلات الكريسماس، أما ألمانيا فوجهت بمواصلة تشديد القيود حتى العاشر من يناير؛ وفق "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 49.98 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.6% عند 46.69 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"برنت" قُرب الـ50 دولارًا.. تراجع بأسعار النفط في تعاملات الثلاثاء
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام، في ظل اتجاه عدد من الدول الأوروبية لتشديد قيود الإغلاق مع زيادة إصابات "كورونا".

وخفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 2021 بمقدار 0.35 مليون برميل يوميًّا عن التقديرات السابقة، وتتوقع نموه بنحو 5.90 ملايين برميل يوميًّا.

فيما قررت العاصمة البريطانية لندن، تشديد القيود على مواعيد إغلاق المطاعم، كما أعلنت إيطاليا أنها تدرس فرض مزيد من القيود خلال عطلات الكريسماس، أما ألمانيا فوجهت بمواصلة تشديد القيود حتى العاشر من يناير؛ وفق "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 49.98 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.6% عند 46.69 دولارًا للبرميل.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:13 AM

"برنت" قُرب الـ50 دولارًا.. تراجع بأسعار النفط في تعاملات الثلاثاء

مخاوف حول تعافي الطلب في ظل اتجاه دول أوروبية لتشديد قيود الإغلاق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
227

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام، في ظل اتجاه عدد من الدول الأوروبية لتشديد قيود الإغلاق مع زيادة إصابات "كورونا".

وخفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 2021 بمقدار 0.35 مليون برميل يوميًّا عن التقديرات السابقة، وتتوقع نموه بنحو 5.90 ملايين برميل يوميًّا.

فيما قررت العاصمة البريطانية لندن، تشديد القيود على مواعيد إغلاق المطاعم، كما أعلنت إيطاليا أنها تدرس فرض مزيد من القيود خلال عطلات الكريسماس، أما ألمانيا فوجهت بمواصلة تشديد القيود حتى العاشر من يناير؛ وفق "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 49.98 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.6% عند 46.69 دولارًا للبرميل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,600
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,557
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,042

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة