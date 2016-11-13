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شرطة القصيم تُطيح بمواطن وتشادي كسرا أقفال المحال ونهبا محتوياتها

عقب توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة لمحال ومركبات ببريدة

أطاحت شرطة القصيم بمتهمَيْن؛ مواطن، ومقيم من الجنسية التشادية، بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة بكسر أقفال مركبات ومحال تجارية بمدينة بريدة، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنيات أخرى.

تفصيلاً، أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها، أسفرت عن ضبط متهمَيْن؛ مواطن، ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثاني من العمر.

وقال: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة بكسر أقفال مركبات ومحال تجارية بمدينة بريدة، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنيات أخرى.

وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بجرمهما، حيث تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

شرطة القصيم الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم تُطيح بمواطن وتشادي كسرا أقفال المحال ونهبا محتوياتها
سبق

أطاحت شرطة القصيم بمتهمَيْن؛ مواطن، ومقيم من الجنسية التشادية، بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة بكسر أقفال مركبات ومحال تجارية بمدينة بريدة، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنيات أخرى.

تفصيلاً، أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها، أسفرت عن ضبط متهمَيْن؛ مواطن، ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثاني من العمر.

وقال: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة بكسر أقفال مركبات ومحال تجارية بمدينة بريدة، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنيات أخرى.

وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بجرمهما، حيث تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
12:43 PM

شرطة القصيم تُطيح بمواطن وتشادي كسرا أقفال المحال ونهبا محتوياتها

عقب توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة لمحال ومركبات ببريدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أطاحت شرطة القصيم بمتهمَيْن؛ مواطن، ومقيم من الجنسية التشادية، بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة بكسر أقفال مركبات ومحال تجارية بمدينة بريدة، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنيات أخرى.

تفصيلاً، أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها، أسفرت عن ضبط متهمَيْن؛ مواطن، ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثاني من العمر.

وقال: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سرقة بكسر أقفال مركبات ومحال تجارية بمدينة بريدة، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنيات أخرى.

وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بجرمهما، حيث تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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