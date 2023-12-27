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أمير تبوك يستقبل المشاركين بمهرجان الزيتون الأول والبرنامج التأهيلي لتربية النحل

أثنى على ما حققه المهرجان من نجاح

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم، المزارعين المشاركين بمهرجان الزيتون الأول بالمنطقة، والمتدربين والمتدربات المستفيدين من مشروع تأهيل الشباب لتربية النحل وصناعة منتجاته، والبالغ عددهم 97 متدرباً ومتدربة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي.

وفي بداية الاستقبال، رحّب بالجميع، مثنياً على ما حققه المهرجان من نجاح للمنطقة والمزارعين، وذلك بفتح نافذة تسويقية جديدة تسهل على المزارعين بيع منتوجاتهم من الزيتون ومشتقاته.

كما هنّأ المستفيدين والمستفيدات من برنامج تأهيل الشباب لتربية النحل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مستقبل أعمالهم.

واطّلع على التقارير التي أعدّها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في هذا الشأن، مشيداً بجهود مدير فرع الوزارة بالمنطقة وزملائه، واستمع لآراء ومتطلبات المزارعين.

وأكد ما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- منوهاً بالدور الكبير والفعال للمرأة السعودية، ومشاركتها في مختلف مناشط الحياة.

من جهتهم، ثمّن المزارعون دعم أمير منطقة تبوك للمهرجان وما تحقق له من نجاح في النسخة الأولى، مؤكدين العمل على تقديم أفضل الأفكار التطويرية للبرنامج وللمهرجان في نسخته القادمة.

وفي الختام، تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

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أمير تبوك يستقبل المشاركين بمهرجان الزيتون الأول والبرنامج التأهيلي لتربية النحل
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم، المزارعين المشاركين بمهرجان الزيتون الأول بالمنطقة، والمتدربين والمتدربات المستفيدين من مشروع تأهيل الشباب لتربية النحل وصناعة منتجاته، والبالغ عددهم 97 متدرباً ومتدربة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي.

وفي بداية الاستقبال، رحّب بالجميع، مثنياً على ما حققه المهرجان من نجاح للمنطقة والمزارعين، وذلك بفتح نافذة تسويقية جديدة تسهل على المزارعين بيع منتوجاتهم من الزيتون ومشتقاته.

كما هنّأ المستفيدين والمستفيدات من برنامج تأهيل الشباب لتربية النحل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مستقبل أعمالهم.

واطّلع على التقارير التي أعدّها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في هذا الشأن، مشيداً بجهود مدير فرع الوزارة بالمنطقة وزملائه، واستمع لآراء ومتطلبات المزارعين.

وأكد ما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- منوهاً بالدور الكبير والفعال للمرأة السعودية، ومشاركتها في مختلف مناشط الحياة.

من جهتهم، ثمّن المزارعون دعم أمير منطقة تبوك للمهرجان وما تحقق له من نجاح في النسخة الأولى، مؤكدين العمل على تقديم أفضل الأفكار التطويرية للبرنامج وللمهرجان في نسخته القادمة.

وفي الختام، تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
06:42 PM

أمير تبوك يستقبل المشاركين بمهرجان الزيتون الأول والبرنامج التأهيلي لتربية النحل

أثنى على ما حققه المهرجان من نجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم، المزارعين المشاركين بمهرجان الزيتون الأول بالمنطقة، والمتدربين والمتدربات المستفيدين من مشروع تأهيل الشباب لتربية النحل وصناعة منتجاته، والبالغ عددهم 97 متدرباً ومتدربة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي.

وفي بداية الاستقبال، رحّب بالجميع، مثنياً على ما حققه المهرجان من نجاح للمنطقة والمزارعين، وذلك بفتح نافذة تسويقية جديدة تسهل على المزارعين بيع منتوجاتهم من الزيتون ومشتقاته.

كما هنّأ المستفيدين والمستفيدات من برنامج تأهيل الشباب لتربية النحل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مستقبل أعمالهم.

واطّلع على التقارير التي أعدّها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في هذا الشأن، مشيداً بجهود مدير فرع الوزارة بالمنطقة وزملائه، واستمع لآراء ومتطلبات المزارعين.

وأكد ما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- منوهاً بالدور الكبير والفعال للمرأة السعودية، ومشاركتها في مختلف مناشط الحياة.

من جهتهم، ثمّن المزارعون دعم أمير منطقة تبوك للمهرجان وما تحقق له من نجاح في النسخة الأولى، مؤكدين العمل على تقديم أفضل الأفكار التطويرية للبرنامج وللمهرجان في نسخته القادمة.

وفي الختام، تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

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