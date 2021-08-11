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السفير الفلبيني يكرم طاقم التمريض في مستشفى رعاية الوطني

أكّد أنهم أبطال الصف الأمامي في ظلّ ظروف جائحة كوفيد-19

كرّم عدنان ف.ألونتو، سفير جمهورية الفلبين، أمس الثلاثاء، طاقم التمريض بمستشفى رعاية الوطني، بحضور المدير الطبي الدكتور فهد العقل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي.

وأشاد السفير بالممرضين والممرضات قائلًا: طاقة الفلبينيين على التمريض والعطاء لا يُستهان بها.

وأضاف: مهنة التمريض هي من أسمى المهن وأقدمها، وأن الممرضين والممرضات هم أبطال الصف الأمامي في ظل ظروف جائحة كوفيد-19.

وأردف: الفلبينيون شعب معطاء ومخلص في عمله، وهم فعلًا من أبطال التمريض.

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السفير الفلبيني يكرم طاقم التمريض في مستشفى رعاية الوطني
سبق

كرّم عدنان ف.ألونتو، سفير جمهورية الفلبين، أمس الثلاثاء، طاقم التمريض بمستشفى رعاية الوطني، بحضور المدير الطبي الدكتور فهد العقل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي.

وأشاد السفير بالممرضين والممرضات قائلًا: طاقة الفلبينيين على التمريض والعطاء لا يُستهان بها.

وأضاف: مهنة التمريض هي من أسمى المهن وأقدمها، وأن الممرضين والممرضات هم أبطال الصف الأمامي في ظل ظروف جائحة كوفيد-19.

وأردف: الفلبينيون شعب معطاء ومخلص في عمله، وهم فعلًا من أبطال التمريض.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:56 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:14 AM

السفير الفلبيني يكرم طاقم التمريض في مستشفى رعاية الوطني

أكّد أنهم أبطال الصف الأمامي في ظلّ ظروف جائحة كوفيد-19

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,826

كرّم عدنان ف.ألونتو، سفير جمهورية الفلبين، أمس الثلاثاء، طاقم التمريض بمستشفى رعاية الوطني، بحضور المدير الطبي الدكتور فهد العقل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي.

وأشاد السفير بالممرضين والممرضات قائلًا: طاقة الفلبينيين على التمريض والعطاء لا يُستهان بها.

وأضاف: مهنة التمريض هي من أسمى المهن وأقدمها، وأن الممرضين والممرضات هم أبطال الصف الأمامي في ظل ظروف جائحة كوفيد-19.

وأردف: الفلبينيون شعب معطاء ومخلص في عمله، وهم فعلًا من أبطال التمريض.

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