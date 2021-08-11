السفير الفلبيني يكرم طاقم التمريض في مستشفى رعاية الوطني
أكّد أنهم أبطال الصف الأمامي في ظلّ ظروف جائحة كوفيد-19
كرّم عدنان ف.ألونتو، سفير جمهورية الفلبين، أمس الثلاثاء، طاقم التمريض بمستشفى رعاية الوطني، بحضور المدير الطبي الدكتور فهد العقل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي.
وأشاد السفير بالممرضين والممرضات قائلًا: طاقة الفلبينيين على التمريض والعطاء لا يُستهان بها.
وأضاف: مهنة التمريض هي من أسمى المهن وأقدمها، وأن الممرضين والممرضات هم أبطال الصف الأمامي في ظل ظروف جائحة كوفيد-19.
وأردف: الفلبينيون شعب معطاء ومخلص في عمله، وهم فعلًا من أبطال التمريض.
السفير الفلبيني يكرم طاقم التمريض في مستشفى رعاية الوطني
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-11
كرّم عدنان ف.ألونتو، سفير جمهورية الفلبين، أمس الثلاثاء، طاقم التمريض بمستشفى رعاية الوطني، بحضور المدير الطبي الدكتور فهد العقل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي.
وأشاد السفير بالممرضين والممرضات قائلًا: طاقة الفلبينيين على التمريض والعطاء لا يُستهان بها.
وأضاف: مهنة التمريض هي من أسمى المهن وأقدمها، وأن الممرضين والممرضات هم أبطال الصف الأمامي في ظل ظروف جائحة كوفيد-19.
وأردف: الفلبينيون شعب معطاء ومخلص في عمله، وهم فعلًا من أبطال التمريض.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:56 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:14 AM
السفير الفلبيني يكرم طاقم التمريض في مستشفى رعاية الوطني
أكّد أنهم أبطال الصف الأمامي في ظلّ ظروف جائحة كوفيد-19
كرّم عدنان ف.ألونتو، سفير جمهورية الفلبين، أمس الثلاثاء، طاقم التمريض بمستشفى رعاية الوطني، بحضور المدير الطبي الدكتور فهد العقل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي.
وأشاد السفير بالممرضين والممرضات قائلًا: طاقة الفلبينيين على التمريض والعطاء لا يُستهان بها.
وأضاف: مهنة التمريض هي من أسمى المهن وأقدمها، وأن الممرضين والممرضات هم أبطال الصف الأمامي في ظل ظروف جائحة كوفيد-19.
وأردف: الفلبينيون شعب معطاء ومخلص في عمله، وهم فعلًا من أبطال التمريض.