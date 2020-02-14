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البحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخًا إيرانيًا قبل وصولها إلى الحوثيين

بينها 3 صواريخ بر – جو.. وضبطت بسفينة في بحر العرب

نقلت قناة العربية عن القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت 150 صاروخًا مضادًا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي، وتضم 3 صواريخ إيرانية بر- جو.

وذكرت القيادة في بيان لها أن مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم.

وأضافت أن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي باليمن.

البحرية الأمريكية صواريخ إيرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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البحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخًا إيرانيًا قبل وصولها إلى الحوثيين
سبق

نقلت قناة العربية عن القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت 150 صاروخًا مضادًا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي، وتضم 3 صواريخ إيرانية بر- جو.

وذكرت القيادة في بيان لها أن مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم.

وأضافت أن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي باليمن.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
11:07 PM

البحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخًا إيرانيًا قبل وصولها إلى الحوثيين

بينها 3 صواريخ بر – جو.. وضبطت بسفينة في بحر العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت قناة العربية عن القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت 150 صاروخًا مضادًا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي، وتضم 3 صواريخ إيرانية بر- جو.

وذكرت القيادة في بيان لها أن مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم.

وأضافت أن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي باليمن.

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